प्रतापगढ़

युवक की मौत के 12वें दिन के कार्यक्रम में हंगामा, मकान में आग लगाई, पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल

घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था।

प्रतापगढ़

Rakesh Mishra

Aug 21, 2025

attack on police
घायल पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गांव में एक युवक की मौत के 12वें दिन के सामाजिक कार्यक्रम में अचानक तनाव बढ़ गया। मामला इतना बिगड़ा कि एक पक्ष ने हत्या की आशंका जताकर हंगामा करते हुए एक मकान में आग लगा दी।

पुलिस गाड़ी को नुकसान

आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। लाठियों, पत्थरों और मिर्ची पाउडर तक का इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमले में पुलिसकर्मी बहादुर सिंह जाट और हरीश विश्नोई घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

गांव में तनाव का माहौल

वहीं कांन्स्टेबल प्रकाश मीणा के हाथ में चोट आई, जबकि कालू सिंह मीणा और राजेंद्र सिंह मीणा ने किसी तरह बचाव किया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था।

अरनोद डिप्टी चन्द्रशेखर पालीवाल ने बताया कि युवक की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दी गई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसी बीच यह घटना हो गई। पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।

Published on:

21 Aug 2025 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pratapgarh / युवक की मौत के 12वें दिन के कार्यक्रम में हंगामा, मकान में आग लगाई, पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल

