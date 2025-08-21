युवक की मौत के 12वें दिन के कार्यक्रम में हंगामा, मकान में आग लगाई, पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गांव में एक युवक की मौत के 12वें दिन के सामाजिक कार्यक्रम में अचानक तनाव बढ़ गया। मामला इतना बिगड़ा कि एक पक्ष ने हत्या की आशंका जताकर हंगामा करते हुए एक मकान में आग लगा दी।
आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। लाठियों, पत्थरों और मिर्ची पाउडर तक का इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। हमले में पुलिसकर्मी बहादुर सिंह जाट और हरीश विश्नोई घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।
वहीं कांन्स्टेबल प्रकाश मीणा के हाथ में चोट आई, जबकि कालू सिंह मीणा और राजेंद्र सिंह मीणा ने किसी तरह बचाव किया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गौरतलब है कि दिवाला गांव में युवक की मौत के बाद लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था।
अरनोद डिप्टी चन्द्रशेखर पालीवाल ने बताया कि युवक की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दी गई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसी बीच यह घटना हो गई। पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।