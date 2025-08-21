युवक की मौत के 12वें दिन के कार्यक्रम में हंगामा, मकान में आग लगाई, पुलिस पर हमला, 3 जवान घायल

अरनोद डिप्टी चन्द्रशेखर पालीवाल ने बताया कि युवक की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दी गई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसी बीच यह घटना हो गई। पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।