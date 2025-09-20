Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रतापगढ़

भानवी-राजा भैया विवाद: बेटे ने एक्स पर मां के खिलाफ लिखा- दाऊ को बदनाम करने की कोशिश

Bhanavi-Raja Bhaiya controversy, Son writes against mother प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और भानवी के विवाद के बीच शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि मम्मा एजेंडे के तहत काम कर रही हैं।

प्रतापगढ़

Narendra Awasthi

Sep 20, 2025

रघुराज प्रताप सिंह और भानवी सिंह विवाद में बेटे की एंट्री (फोटो सोर्स- 'X' शिवराज प्रताप सिंह)
फोटो सोर्स- 'X' शिवराज प्रताप सिंह

Bhanavi-Raja Bhaiya controversy, Son writes against mother प्रतापगढ़ से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह के विवाद के बीच पुत्र शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर बड़ी टिप्पणी की है। जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर यह उनकी पहली पोस्ट है और चाहूंगा कि इसके बाद उन्हें कुछ लिखना ना पड़े। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आए पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना बहादुरी का काम नहीं है।

दाऊ और मम्मा के संबंध कभी सामान्य नहीं रहे

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पुत्र शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा कि उनके माता-पिता पिछले 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के कहने पर कुछ वर्षों तक हम बच्चों के लिए दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया था। लेकिन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। इसके बाद मम्मा बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में रहने लगी।

ये भी पढ़ें

अब इस जिले के दो थाना क्षेत्र में लगा “सर तन से जुदा” का नारा, क्या कहते हैं एसपी?
भदोही
भदोही में निकल गया जुलूस लगे आपत्तिजनक नारे (फोटो सोर्स- 'X' Bhadohi वीडियो ग्रैब)

सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करना शुरू किया

शिवराज प्रताप सिंह ने आगे लिखा कि हम सबके बड़े होने के बाद दाऊ ने अदालत में तलाक की अर्जी डाली। इसके बाद मम्मा ने मीडिया, सोशल मीडिया और संबंधियों में दाऊ को बदनाम करना शुरू कर दिया। यह उचित नहीं है। उन्होंने और उनके भाई ने दोनों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया। जिससे दोनों अपना जीवन आराम से जी सके। उनके प्रयासों को मां ने ठुकरा दिया। बाबा, आजी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी प्रयास किया। लेकिन हमारी मां ने किसी की नहीं सुनी।

कभी 50 करोड़ तो कभी 100 करोड़ की डिमांड

शिवराज प्रताप सिंह ने आगे लिखा कि कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ तो कहीं 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रतिमाह अलग से मांग की।‌ इसी स्वभाव के कारण मम्मा की किसी से नहीं बनती है। उन्होंने मम्मी पर महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। लिखा कि साथ रहने के दौरान नौकरों को मारा पीटा करती थी। कई मुकदमे भी लिखवाई है। सही गलत का फैसला अदालत करेगी।

सोशल मीडिया पर दाऊ के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा

शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा कि दाऊ के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। दाऊ में हम सब का अच्छा भरण पोषण किया। अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। दाऊ में इस विषय में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा और आगे भी नहीं कहेंगे। इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई कि उन्हें बच्चों के भविष्य खास कर बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं रही। किसी एजेंडे के तहत यह सब हो रहा है। जिसका पता बाद में चलेगा। केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं।

मम्मा अपनी ऊर्जा अदालत में लगायें

शिवराज प्रताप सिंह ने कहा कि लिखा है कि मम्मा के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आराम का जीवन जी रही हैं। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा करती है। कई वर्ष तो दाऊ से अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस पोस्ट के बाद वह अपनी उर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएंगी ना कि सोशल मीडिया पर।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / भानवी-राजा भैया विवाद: बेटे ने एक्स पर मां के खिलाफ लिखा- दाऊ को बदनाम करने की कोशिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.