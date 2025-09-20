भानवी-राजा भैया विवाद: बेटे ने एक्स पर मां के खिलाफ लिखा- दाऊ को बदनाम करने की कोशिश

शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा कि दाऊ के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। दाऊ में हम सब का अच्छा भरण पोषण किया। अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। दाऊ में इस विषय में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा और आगे भी नहीं कहेंगे। इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई कि उन्हें बच्चों के भविष्य खास कर बेटियों की शादी की भी चिंता नहीं रही। किसी एजेंडे के तहत यह सब हो रहा है। जिसका पता बाद में चलेगा। केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं।