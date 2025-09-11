फोन पर की पत्नी से बात फिर कमरे में जाकर कर ली आत्महत्या, PCS अधिकारी थे आशीष

मां पुष्पा सिंह और पिता रामबहादुर के अलावा 5 भाई-बहन हैं। दो बहनों पूर्णिमा और सुजिता की शादी हो गई है। बड़े भाई आनंद भूषण कानपुर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका परिवार वहीं रहता है। आशीष दूसरे नंबर पर थे। छोटे भाई रोहित सेक्रेटरी हैं और उनकी तैनाती प्रतापगढ़ में ही है। रोहित ही मां-पिता के साथ गांव में रहते हैं। आशीष छुट्‌टी पर घर आते रहते थे। वह बचपन से पढ़ाई में होनहार थे।