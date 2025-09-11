किन्नरों ने पेश की मानवता की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों को दान कर दिए 25 लाख रुपए

आगरा में यमुना नदी के उफान से बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 50 से अधिक कॉलोनियां और 60 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे करीब एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई परिवारों को पलायन करना पड़ा है। इस संकट में आम लोग, संगठन और स्थानीय समुदाय राहत कार्यों में जुटे हैं। इस बीच, आगरा के किन्नर समुदाय ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि जुटाई है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किन्नर समाज के लोग 500 रुपये के नोटों की गड्डियां प्रशासन को सौंपते दिख रहे हैं।