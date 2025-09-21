राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? करोड़ों का सोना, अचल-चल संपत्ति और हथियारों का भंडार, पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

Raja bhaiya net worth property assets gold land controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भानवी सिंह ने दिल्ली की कोर्ट में राजा भैया से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। उनके बेटों ने पिता का समर्थन किया है और मां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बेटों का कहना है कि राजा भैया उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन भानवी सिंह ने घर छोड़ दिया। इस पूरे विवाद के बीच राजा भैया की संपत्ति पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
राजा भैया ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के समय चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी दी। उनके अनुसार, 2022 में उनकी संपत्ति 23.69 करोड़ रुपये थी। वहीं, 2007 में यह केवल 2.73 करोड़ रुपये थी।
इस प्रकार उनकी संपत्ति में लगातार वृद्धि हुई है, जो उनकी राजनीतिक और निजी जीवन की चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।
राजा भैया और भानवी सिंह दोनों गहनों के शौकीन हैं। राजा भैया के पास लगभग 1.72 करोड़ रुपये का सोना और 26,000 ग्राम चांदी है। भानवी सिंह के पास 4,500 ग्राम सोने के जेवरात और 6.47 लाख रुपये की चांदी है। यह गहनों की संपत्ति भी परिवार की कुल संपत्ति में शामिल है।
राजा भैया के पास प्रतापगढ़ और गाजियाबाद में कृषि और गैर कृषि भूमि है। भानवी सिंह के पास प्रतापगढ़, नैनीताल और लखनऊ में गैर कृषि जमीन है। उनके पास दिल्ली में फ्लैट भी है जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये है।
राजा भैया के पास अचल संपत्ति 4.46 करोड़ रुपये की है, वहीं भानवी सिंह के पास 2.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। परिवार की कुल अचल संपत्ति 7.91 करोड़ रुपये है।
राजा भैया और भानवी सिंह दोनों के पास 6 हथियार हैं। राजा भैया के पास: राइफल (83,000 रुपये), गन (42,000 रुपये), पिस्टल (95,000 रुपये) भानवी सिंह के पास: पिस्टल (90,000 रुपये), राइफल (82,000 रुपये), गन (38,000 रुपये)
राजा भैया के पास 2012 मॉडल की टोयोटा कार भी है जिसकी कीमत 40.55 लाख रुपये बताई गई है।
राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक और संपत्ति विवाद अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। भानवी सिंह की 100 करोड़ की मांग के बीच राजा भैया की कुल संपत्ति, उनके परिवार के गहने, जमीन, वाहन और हथियार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।