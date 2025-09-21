Patrika LogoSwitch to English

प्रतापगढ़

राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? करोड़ों का सोना, अचल-चल संपत्ति और हथियारों का भंडार, पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

Raja Bhaiya Net Worth: कुंडा विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक और संपत्ति विवाद ने सुर्खियां बटोरी हैं। जानिए राजा भैया की कुल चल-अचल संपत्ति, सोना-चांदी, गहने, जमीन और वाहन की पूरी जानकारी।

प्रतापगढ़

Mohd Danish

Sep 21, 2025

raja bhaiya net worth property assets gold land controversy
राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? Image Source - Pinterest

Raja bhaiya net worth property assets gold land controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भानवी सिंह ने दिल्ली की कोर्ट में राजा भैया से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। उनके बेटों ने पिता का समर्थन किया है और मां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बेटों का कहना है कि राजा भैया उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन भानवी सिंह ने घर छोड़ दिया। इस पूरे विवाद के बीच राजा भैया की संपत्ति पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

चुनावी हलफनामों के अनुसार राजा भैया की संपत्ति

राजा भैया ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के समय चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी दी। उनके अनुसार, 2022 में उनकी संपत्ति 23.69 करोड़ रुपये थी। वहीं, 2007 में यह केवल 2.73 करोड़ रुपये थी।

  • 2012 में संपत्ति बढ़कर 7.11 करोड़ रुपये हुई।
  • 2017 के चुनाव में उनकी संपत्ति 14.25 करोड़ रुपये थी।

इस प्रकार उनकी संपत्ति में लगातार वृद्धि हुई है, जो उनकी राजनीतिक और निजी जीवन की चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।

सोने-चांदी और गहनों का भंडार

राजा भैया और भानवी सिंह दोनों गहनों के शौकीन हैं। राजा भैया के पास लगभग 1.72 करोड़ रुपये का सोना और 26,000 ग्राम चांदी है। भानवी सिंह के पास 4,500 ग्राम सोने के जेवरात और 6.47 लाख रुपये की चांदी है। यह गहनों की संपत्ति भी परिवार की कुल संपत्ति में शामिल है।

अचल संपत्ति और जमीन का विवरण

राजा भैया के पास प्रतापगढ़ और गाजियाबाद में कृषि और गैर कृषि भूमि है। भानवी सिंह के पास प्रतापगढ़, नैनीताल और लखनऊ में गैर कृषि जमीन है। उनके पास दिल्ली में फ्लैट भी है जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये है।

राजा भैया के पास अचल संपत्ति 4.46 करोड़ रुपये की है, वहीं भानवी सिंह के पास 2.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। परिवार की कुल अचल संपत्ति 7.91 करोड़ रुपये है।

हथियार और वाहन का विवरण

राजा भैया और भानवी सिंह दोनों के पास 6 हथियार हैं। राजा भैया के पास: राइफल (83,000 रुपये), गन (42,000 रुपये), पिस्टल (95,000 रुपये) भानवी सिंह के पास: पिस्टल (90,000 रुपये), राइफल (82,000 रुपये), गन (38,000 रुपये)

राजा भैया के पास 2012 मॉडल की टोयोटा कार भी है जिसकी कीमत 40.55 लाख रुपये बताई गई है।

राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक और संपत्ति विवाद अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। भानवी सिंह की 100 करोड़ की मांग के बीच राजा भैया की कुल संपत्ति, उनके परिवार के गहने, जमीन, वाहन और हथियार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।

Published on:

21 Sept 2025 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? करोड़ों का सोना, अचल-चल संपत्ति और हथियारों का भंडार, पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

