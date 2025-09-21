राजा भैया की कुल संपत्ति कितनी? करोड़ों का सोना, अचल-चल संपत्ति और हथियारों का भंडार, पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

Raja bhaiya net worth property assets gold land controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भानवी सिंह ने दिल्ली की कोर्ट में राजा भैया से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। उनके बेटों ने पिता का समर्थन किया है और मां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। बेटों का कहना है कि राजा भैया उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन भानवी सिंह ने घर छोड़ दिया। इस पूरे विवाद के बीच राजा भैया की संपत्ति पर भी चर्चा शुरू हो गई है।