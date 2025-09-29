राजा भैया का बेटा बोला- ये है राघवी कुमारी का असली चेहरा… देखिए कैसे दे रही हैं गाली

राजा भैया और भानवी सिंह विवाद, PC- X
Raja Bhaiya Vs Bhanvi Singh : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद अब सोशल मीडिया पर उनके बच्चों के बीच खुली जंग का रूप ले चुका है। पिछले 10 दिनों से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर यह लड़ाई तेज हो गई है, जहां बहनें मां के पक्ष में खड़ी हैं तो भाई पिता का समर्थन करते हुए बहनों पर हमलावर हो रहे हैं। ताजा मोड़ तब आया जब राजा भैया के छोटे बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी बड़ी बहन राघवी कुमारी का एक कथित गाली-गलौज भरा ऑडियो शेयर किया, जिसे पार्टी कार्यकर्ता ने पहले वायरल किया था।
राजा भैया की जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन लंबे समय से चर्चा में रहा है। भानवी सिंह ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और संपत्ति विवाद के आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दाखिल की है। पार्टी के प्रदेश महासचिव राणा अजय सिंह ने भी भानवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके जवाब में राघवी ने एक्स पर लिखा कि 'ये लोग मेरी मां पर फर्जी मुकदमे करवाते हैं। फिर कमेंट करवाते हैं कि ये पारिवारिक मामला है।' राघवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए गुंडों से सुरक्षा की गुहार लगाई।
इस बीच, परिवार के पुरुष सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। शिवराज ने राघवी के एक ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि 'यह दुखद है कि ऐसे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं और मेरी मां अकेले ऐसे गुंडों से निपट रहे हैं।' लेकिन अब भाई ने काउंटर अटैक किया है।
सोशल मीडिया पर हंगामा तब मच गया जब जनसत्ता दल के कार्यकर्ता ऋषभ पांडे ने 28 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट्स के साथ राघवी का कथित वॉइस मैसेज दिखाया गया है, जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल है। पांडे ने लिखा, ये ऑडियो सुनकर किसी गलतफहमी का शिकार न हों, ये राघवी सिंह का असली चेहरा नहीं है… देखिए यहां संस्कारी और पीड़ित बन रही राघवी सिंह कैसे गालियों की बौछार कर रही हैं। पांडे ने खुद को 'किसान का बेटा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की मांग की और कहा कि राघवी ने उन्हें धमकी दी है।
इस पोस्ट को राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने रीट्वीट करते हुए लिखा, 'ये है असली चेहरा और चरित्र, देखिए और आंकलन करिए।' छोटे भाई बृजराज प्रताप सिंह ने भी इसे शेयर किया। बृजराज ने एक अलग पोस्ट में लिखा, 'ये हैं वर्षों से दाऊ से प्रताड़ित होती आ रही हमारी दिद्दा (बड़ी बहन)… विडंबना देखिए कि आज वही दाऊ की लाडली बेटी हर जगह उनकी झूठी शिकायत के साथ लोगों से इस प्रकार गाली-गलौच कर रही हैं।'
राघवी ने भाइयों के हमलों का जवाब तीखे अंदाज में दिया। 28 सितंबर को उन्होंने लिखा, 'Anyone attacking my mother will obviously get it back from me। मां जानकी के वनवास और मां भानवी के वनवास में फर्क है। लव और कुश के मातृ प्रेम में शिव और बृज के मातृ प्रेम में फर्क है। इधर, दो बेटियां भी जनी हैं मां भानवी, आखिरी दम तक लड़ेंगी। ये सबसे बड़ा फर्क है।' उन्होंने भाइयों पर झूठी कहानियां फैलाने का आरोप लगाया और कहा, 'Keep posting false narratives around mamma।'
शिवराज ने इस पर काउंटर देते हुए लिखा, 'सीता मइया की तो तुलना भी किसी से करना अपराध है… अभी भी समझ न आया हो तो बता देता हूं, त्रेतायुग बीत चुका है, कलयुग आ गया है… किसी को गाली और धमकी देने पर कानूनी कार्रवाई तो होना ही है।' राघवी ने आगे कहा कि वह कभी पैसे की मांग नहीं करतीं और मां के साथ रहना चुना है।
यह विवाद अब राजनीतिक हो चुका है। जनसत्ता दल के कार्यकर्ता इसे पार्टी के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, जबकि राघवी पक्ष इसे पिता के प्रभाव का दुरुपयोग कह रहा है। सोशल मीडिया पर हजारों व्यूज और रीपोस्ट्स हो चुके हैं, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने आधिकारिक बयान नहीं दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है, खासकर धमकी और गाली-गलौज के आरोपों पर।
राजा भैया, जो कुंडा से निर्दलीय विधायक हैं, ने इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है। उनके समर्थक इसे निजी मामला बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की जंग से उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। फिलहाल, पुलिस ने पांडे की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मामला गंभीर होने पर जांच हो सकती है।
