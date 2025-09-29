राजा भैया का बेटा बोला- ये है राघवी कुमारी का असली चेहरा… देखिए कैसे दे रही हैं गाली

Raja Bhaiya Vs Bhanvi Singh : उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद अब सोशल मीडिया पर उनके बच्चों के बीच खुली जंग का रूप ले चुका है। पिछले 10 दिनों से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर यह लड़ाई तेज हो गई है, जहां बहनें मां के पक्ष में खड़ी हैं तो भाई पिता का समर्थन करते हुए बहनों पर हमलावर हो रहे हैं। ताजा मोड़ तब आया जब राजा भैया के छोटे बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी बड़ी बहन राघवी कुमारी का एक कथित गाली-गलौज भरा ऑडियो शेयर किया, जिसे पार्टी कार्यकर्ता ने पहले वायरल किया था।