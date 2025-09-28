पूर्व सांसद का दावा, आजम और उनके परिवार को जेल में ‘स्लो पॉइजन’ देकर मारने की रची गई थी साजिश

आजम खान 23 सितंबर 2025 को 23 महीने की कैद के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। रामपुर कोर्ट ने 20 सितंबर को कुछ धाराओं को खारिज कर रिहाई का रास्ता साफ किया था। उन पर कुल 104 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिहाई के समय उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्लाह उन्हें लेने पहुंचे थे। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ वे रामपुर लौटे, लेकिन रास्ते में DSP पर नाराजगी जाहिर की। आजम ने कहा, 'मुसाफिरों को पुलिस परेशान कर रही है।' जेल से बाहर आने पर बसपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। जेल में किसी से मिलना या फोन करना तक मना था।'