Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

स्कूल में दो घंटे तक बंद रहा 5 साल का मासूम, रोने की आवाज से मचा हड़कंप, प्रधनाध्यापक निलंबित

गाजीपुर जिले के रेवतीपुर क्षेत्र के टौंगा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा एक में पढ़ने वाला 5 वर्षीय रिशु स्कूल की छुट्टी के बाद भी कक्षा में ही बंद रह गया।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Sep 29, 2025

स्कूल में बंद रहा पांच साल का बच्चा

स्कूल में बंद रहा पांच साल का बच्चा

गाजीपुर जिले के रेवतीपुर क्षेत्र के टौंगा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा एक में पढ़ने वाला 5 वर्षीय रिशु स्कूल की छुट्टी के बाद भी कक्षा में ही बंद रह गया। बच्चा करीब दो घंटे तक अंदर फंसा रहा और रोता रहा। ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ताला खोलकर शाम करीब 4 बजे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

समय से पहले ही स्कूल बंद करके घर चले गए थे शिक्षक

रिशु के पिता दिलीप कुमार ने बताया कि शिक्षक समय से पहले ही स्कूल बंद करके घर चले गए थे। इसके कारण उनका बेटा गर्मी और प्यास से परेशान होकर रो रहा था। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि यहां के शिक्षक अक्सर देर से आते और समय से पहले चले जाते हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए उपासना रानी वर्मा ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक विमलेश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं अन्य शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले के करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में इसी तरह की घटना हुई थी, जब एक बच्चा क्लास में बंद रह गया था। उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बार विभाग ने तुरंत कदम उठाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / स्कूल में दो घंटे तक बंद रहा 5 साल का मासूम, रोने की आवाज से मचा हड़कंप, प्रधनाध्यापक निलंबित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PGT भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित, 15-16 को नहीं होगी परीक्षा, अभ्यर्थी भड़के

चौथी बार टली प्रवक्ता PGT परीक्षा
प्रयागराज

दशहरा-दीपावली और छठ पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस बार चलेंगी 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन

IRCTC New Train
प्रयागराज

वाराणसी रामलीला मंच पर अश्लीलता की सारी हदें पार, आयोजकों ने मांगी माफी

ताड़का वध के दृश्य के दौरान भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस
प्रयागराज

प्रयागराज में ड्रोन और चोरी की अफवाहों से दहशत का माहौल, जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक
प्रयागराज

प्रयागराज में बदले गए SDM और तहसीलदार, जिले की व्यवस्था सुधारने पर डीएम का जोर

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.