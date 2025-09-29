स्कूल में दो घंटे तक बंद रहा 5 साल का मासूम, रोने की आवाज से मचा हड़कंप, प्रधनाध्यापक निलंबित

गाजीपुर जिले के रेवतीपुर क्षेत्र के टौंगा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा एक में पढ़ने वाला 5 वर्षीय रिशु स्कूल की छुट्टी के बाद भी कक्षा में ही बंद रह गया। बच्चा करीब दो घंटे तक अंदर फंसा रहा और रोता रहा। ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ताला खोलकर शाम करीब 4 बजे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।