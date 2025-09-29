स्कूल में दो घंटे तक बंद रहा 5 साल का मासूम, रोने की आवाज से मचा हड़कंप, प्रधनाध्यापक निलंबित

स्कूल में बंद रहा पांच साल का बच्चा
गाजीपुर जिले के रेवतीपुर क्षेत्र के टौंगा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा एक में पढ़ने वाला 5 वर्षीय रिशु स्कूल की छुट्टी के बाद भी कक्षा में ही बंद रह गया। बच्चा करीब दो घंटे तक अंदर फंसा रहा और रोता रहा। ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ताला खोलकर शाम करीब 4 बजे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
रिशु के पिता दिलीप कुमार ने बताया कि शिक्षक समय से पहले ही स्कूल बंद करके घर चले गए थे। इसके कारण उनका बेटा गर्मी और प्यास से परेशान होकर रो रहा था। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि यहां के शिक्षक अक्सर देर से आते और समय से पहले चले जाते हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए उपासना रानी वर्मा ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक विमलेश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं अन्य शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले के करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में इसी तरह की घटना हुई थी, जब एक बच्चा क्लास में बंद रह गया था। उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन इस बार विभाग ने तुरंत कदम उठाया है।
