घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती

लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर पूरे अनिरुद्ध गांव में शनिवार देर रात एक युवक को रंजिश के चलते गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम कुलदीप तिवारी है, जो कमलेश तिवारी का बेटा है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 26, 2025

लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर पूरे अनिरुद्ध गांव में शनिवार देर रात एक युवक को रंजिश के चलते गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम कुलदीप तिवारी है, जो कमलेश तिवारी का बेटा है। गोली उसके सिर में लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया

परिजनों ने तुरंत उसे लालगंज ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में एंबुलेंस न मिलने पर सीओ लालगंज आशुतोष मिश्रा ने अपने सरकारी वाहन से घायल को अस्पताल भिजवाया।

बाहर बैठे शख्स पर चलाई गोली

पिता कमलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के मंजीत द्विवेदी ने पुरानी रंजिश के कारण घर के बाहर बैठे उनके बेटे पर गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

