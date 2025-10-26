घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती

पिता कमलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के मंजीत द्विवेदी ने पुरानी रंजिश के कारण घर के बाहर बैठे उनके बेटे पर गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।