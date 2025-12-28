Mela News: मेला क्षेत्र में हरित पहल, वृद्ध श्रद्धालुओं व बच्चों के लिए प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट सेवा शुरू

यह पहल सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन विकास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं आज के समय में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। गोल्फ कार्ट सेवा से मेला क्षेत्र की आधुनिक और व्यवस्थित छवि बनेगी,पर्यटक सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलेगी । यह कदम मेला क्षेत्र को स्मार्ट और इको-फ्रेंडली टूरिज्म मॉडल की ओर ले जाता है।