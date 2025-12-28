Mela News: मेला क्षेत्र में हरित पहल, वृद्ध श्रद्धालुओं व बच्चों के लिए प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट सेवा शुरू

Magh Mela Golf Cart Service: वृद्ध श्रद्धालुओं, बच्चों और पर्यटकों को मिलेगा सुगम व सुरक्षित यातायात (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Magh Mela 2025: मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल की गई है। प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट वाहनों का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिससे अब मेला क्षेत्र में आवागमन और दर्शन पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल हो सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वृद्ध श्रद्धालुओं, यात्रियों एवं बच्चों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना तथा साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना है।
मेला क्षेत्र में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पारंपरिक वाहनों के कारण प्रदूषण,शोर और अव्यवस्थित यातायात जैसी समस्याएं सामने आती हैं। गोल्फ कार्ट पूरी तरह से प्रदूषण रहित (Electric Vehicles) हैं, जिससे न तो धुआं निकलता है और न ही अत्यधिक शोर होता है। इससे मेला क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ और शांत बना रहेगा। यह पहल प्रशासन की हरित (ग्रीन) सोच और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
इस नई सेवा का सबसे अधिक लाभ वृद्ध श्रद्धालुओं,दिव्यांग यात्रियों,छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवारों और लंबी दूरी तय करने में असमर्थ यात्रियों को मिलेगा। अब इन्हें भीड़ में पैदल चलने की मजबूरी नहीं होगी,लंबे रास्तों से थकान नहीं होगी और दर्शन स्थल तक सुरक्षित व आरामदायक पहुंच संभव हो सकेगी।
मेला क्षेत्र आमतौर पर काफी विस्तृत होता है, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी समय और ऊर्जा लग जाती है। गोल्फ कार्ट सेवा के शुरू होने से प्रमुख दर्शन स्थलों,घाटों,पार्किंग क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के बीच आवागमन बेहद सरल हो जाएगा। इससे श्रद्धालु कम समय में अधिक स्थानों का भ्रमण कर सकेंगे और उनका अनुभव भी बेहतर होगा।
यह पहल सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन विकास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं आज के समय में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। गोल्फ कार्ट सेवा से मेला क्षेत्र की आधुनिक और व्यवस्थित छवि बनेगी,पर्यटक सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलेगी । यह कदम मेला क्षेत्र को स्मार्ट और इको-फ्रेंडली टूरिज्म मॉडल की ओर ले जाता है।
प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गोल्फ कार्ट निर्धारित मार्गों पर ही चलें।प्रशिक्षित चालक ही इन्हें संचालित करें । भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जाए । इसके साथ ही पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
उद्घाटन के अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि यह सेवा मेला क्षेत्र में आने वाले वृद्ध श्रद्धालुओं और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। हमारा प्रयास है कि हर श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के दर्शन और आवागमन की सुविधा मिले।”वहीं श्रद्धालुओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भीड़ में पैदल चलना बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन होता है। गोल्फ कार्ट सेवा से अब हमें काफी राहत मिलेगी।”
गोल्फ कार्ट सेवा का शुभारंभ इस बात का संकेत है कि मेला प्रशासन आधुनिक तकनीक,पर्यावरण संरक्षण और जन-सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। यह पहल भविष्य में अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग