प्रेमिका से मिलने आए युवक के साथ बेरहमी, पीट-पीटकर किया घायल, 5 लोग गिरफ्तार

यमुनानगर में सोमवार आधी रात एक सनसनीखेज घटना हुई। घूरपुर से अपने ननिहाल करछना आए 25 वर्षीय दिवाकर पटेल की लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
मंगलवार सुबह हत्या की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। दिवाकर के पिता ने पुरानी रंजिश के चलते छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि यह घटना प्रेम प्रसंग की वजह से हुई। दिवाकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, तभी महिला के पति और परिवार के अन्य लोगों ने उसे पीटा।
जानकारी के अनुसार, दिवाकर पटेल घूरपुर थाना क्षेत्र के पहलू का पूरा करमा का निवासी था और जेसीबी चालक के रूप में काम करता था। सोमवार रात वह मामा के घर जाने के लिए निकला था। आधी रात के करीब कुछ लोगों ने उसे लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में उसे विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पति धर्मेंद्र समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शुरुआत में यह दावा किया कि दिवाकर उनके घर चोरी करने आया था।
जांच में यह भी पता चला कि दिवाकर का नंबर महिला के मोबाइल में सेव था। माना जा रहा है कि महिला ने ही उसे बुलाया था। मोबाइल की काल डिटेल्स से इस बात की पुष्टि की जा रही है। इस घटना ने इलाके में गम और गुस्सा दोनों फैला दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपितों से पूछताछ जारी है।