प्रेमिका से मिलने आए युवक के साथ बेरहमी, पीट-पीटकर किया घायल, 5 लोग गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, दिवाकर पटेल घूरपुर थाना क्षेत्र के पहलू का पूरा करमा का निवासी था और जेसीबी चालक के रूप में काम करता था। सोमवार रात वह मामा के घर जाने के लिए निकला था। आधी रात के करीब कुछ लोगों ने उसे लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पीटकर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में उसे विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला के पति धर्मेंद्र समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शुरुआत में यह दावा किया कि दिवाकर उनके घर चोरी करने आया था।