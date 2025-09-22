विंध्याचल और मैहर स्टेशनों पर ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव शुरू, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

शारदीय नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के विंध्याचल और मैहर पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज जंक्शन और छिवकी से गुजरने वाली 26 जोड़ी ट्रेनों को 22 सितंबर से 6 अक्तूबर तक विंध्याचल और मैहर स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया गया है।
इस अवधि में मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों को 5-5 मिनट और विंध्याचल स्टेशन पर 11 जोड़ी ट्रेनों को 2-2 मिनट रुकने की अनुमति दी गई है। इनमें गोदान एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, ताप्तीगंगा एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं।
रेलवे के साथ-साथ यूपी रोडवेज ने भी बसों का विशेष संचालन शुरू किया है। जीरो रोड बस स्टेशन से सोमवार सुबह 4 बजे से विंध्याचल के लिए हर 15 मिनट पर बसें चल रही हैं, जो रात 11 बजे तक जारी रहेंगी। प्रयागराज और वाराणसी रीजन की कुल 200 बसें इस सेवा में लगाई जाएंगी। इनमें से सिर्फ 65 बसें मिर्जापुर-विंध्याचल-प्रयागराज रूट पर चलाई जाएंगी।