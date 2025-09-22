विंध्याचल और मैहर स्टेशनों पर ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव शुरू, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

रेलवे के साथ-साथ यूपी रोडवेज ने भी बसों का विशेष संचालन शुरू किया है। जीरो रोड बस स्टेशन से सोमवार सुबह 4 बजे से विंध्याचल के लिए हर 15 मिनट पर बसें चल रही हैं, जो रात 11 बजे तक जारी रहेंगी। प्रयागराज और वाराणसी रीजन की कुल 200 बसें इस सेवा में लगाई जाएंगी। इनमें से सिर्फ 65 बसें मिर्जापुर-विंध्याचल-प्रयागराज रूट पर चलाई जाएंगी।