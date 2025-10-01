अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

Ali Ahmed Transfer Naini to Jhansi Jail Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल भेजा गया है। पुलिस ने बुधवार सुबह 6.10 बजे अली को प्रिजन वैन में लेकर झांसी के लिए रवाना किया। 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी कर उसे सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया जाएगा। इस ऑपरेशन में 4 ORT और एक सेक्शन PAC के करीब 20 जवान तैनात थे। जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि यह ट्रांसफर शासन के आदेश पर किया गया।