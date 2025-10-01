Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

Prayagraj News: नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद को शासन के आदेश पर झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी बैरक में कैश बरामदगी और CCTV में संदिग्ध गतिविधियों के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

2 min read

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Oct 01, 2025

ali ahmed transfer naini to jhansi jail cash seizure cctv incident

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर | Image Source - 'X' @AyubKha87854248

Ali Ahmed Transfer Naini to Jhansi Jail Prayagraj News: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल भेजा गया है। पुलिस ने बुधवार सुबह 6.10 बजे अली को प्रिजन वैन में लेकर झांसी के लिए रवाना किया। 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में पूरी कर उसे सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया जाएगा। इस ऑपरेशन में 4 ORT और एक सेक्शन PAC के करीब 20 जवान तैनात थे। जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि यह ट्रांसफर शासन के आदेश पर किया गया।

नैनी जेल में अली की 38 महीने की कैद

अली अहमद 38 महीने से नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। उसने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था। उस पर प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद उसे नैनी जेल भेजा गया। चार महीने पहले उसकी बैरक से कैश बरामद होने के बाद उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया।

कैश बरामदगी और हाई सिक्योरिटी बैरक

17 जून 2025 को अली की बैरक से कैश बरामद हुआ। हालांकि, राशि स्पष्ट नहीं हो सकी थी। इसके बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गई और डिप्टी जेलर कांति देवी एवं हेड वार्डर को निलंबित कर दिया गया। अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया, जहाँ लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से उसकी निगरानी की जाती रही।

CCTV में कैश देते पकड़ा गया अली

कुछ दिन पहले चेकिंग के दौरान अली अहमद एक वार्डर को कैश देते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। यह घटना अली के ट्रांसफर का एक बड़ा कारण बनी। नैनी सेंट्रल जेल के अंदर बने 'फांसी घर' की हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा गया था, जहां सभी रास्तों पर CCTV लगे हुए थे और 4 सुरक्षाकर्मी और नंबरदार तैनात थे।

नैनी जेल में अली की सेल में गड़बड़ी

23 जून 2025 की सुबह करीब 7.30 बजे DG जेल पीसी मीणा ने कंट्रोल रूम से नैनी जेल स्टाफ को फोन कर पूछा- अली कहां है? अली अपनी सेल में नहीं दिखाई दिया। यह सुनते ही जेल में हड़कंप मच गया। महिला सिपाही और वार्डरों ने जल्दी से उसकी सेल चेक की और अली को दो मिनट बाद खंभे के पीछे से निकाल लिया गया।

अली अहमद जेल अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा कि उसे हाई सिक्योरिटी सेल से हटाया जाए। उसे कैंटीन और विशेष नाश्ते की सुविधा नहीं मिल रही थी। पतली दाल और रोटियां ही उसका दैनिक आहार थीं। डॉक्टरों ने भी तन्हाई बैरक में ही उसका चेकअप किया। अली बार-बार कहता रहा कि अकेले में तन्हाई बैरक में उसका दम घुट रहा है।

उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अली

अली प्रदेश के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोपी है। पुलिस का दावा है कि उसने अपने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश को घर के बाहर गोली और बम से मारकर हत्या कर दी गई थी। अली का बड़ा भाई उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि पिता अतीक और चाचा अशरफ मारे जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

प्रयागराज

संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला
प्रयागराज

स्नातक प्रथम वर्ष में फेल 2000 छात्रों को राहत, 4 वर्षीय यूजी कोर्स में मिलेगा दोबारा प्रवेश का मौका

प्रयागराज

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती, 509 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख

SSC Head Constable Recruitment
प्रयागराज

पीजीटी परीक्षा चौथी बार स्थगित, अभ्यर्थियों का टूट रहा सब्र

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.