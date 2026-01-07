7 जनवरी 2026,

बुधवार

प्रयागराज

प्रयागराज में दिव्यांग नाबालिग से रेप की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को घर से घसीटकर थाने पहुंचाया

प्रयागराज में दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी युवक को घर से पकड़कर पीटा और घसीटते हुए थाने पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Jan 07, 2026

सांकेतिक फोटो सोर्स जेनरेट Ai

सांकेतिक फोटो सोर्स जेनरेट Ai

प्रयागराज में दिव्यांग और मुखबधिर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को उसके घर से पकड़कर पीटा और घसीटते हुए थाने ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

यह मामला प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके का है। आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले 25 वर्षीय मनीष जायसवाल ने पास में रहने वाली दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की न सुन सकती है। और न बोल सकती है। वह कमर के नीचे से दिव्यांग भी है। उसका परिवार सब्जी बेचकर घर चलाता है।
परिजनों के मुताबिक, घटना रात करीब 9:30 बजे की है। लड़की घर के बाहर निकली थी। उसी समय आरोपी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और पास के एक गेस्ट हाउस के पीछे ले गया। वहां उसने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई। और वे उसकी तलाश में निकल पड़े।

गेस्ट हाउस के पीछे रोती हुई मिली

खोज करते हुए परिजन गेस्ट हाउस के पास पहुंचे। जहां उन्हें लड़की रोती हुई मिली। आरोपी उन्हें देखते ही मौके से भाग गया। परिवार लड़की को घर ले आया। रात में ठंड और कोहरा होने की वजह से लड़की की हालत ठीक नहीं थी। इसलिए तत्काल थाने नहीं जाया जा सका।

घर में छिपा बैठा था आरोपी भीड़ बाहर खींच कर लाई ले गई थाने

अगली सुबह मोहल्ले के लोगों को पता चला कि आरोपी अपने घर में छिपा बैठा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग उसके घर पहुंचे। भीड़ ने आरोपी को बाहर खींच लिया। और मारपीट करते हुए करीब डेढ़ किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र थाने तक ले गई। इस दौरान आरोपी के कपड़े फट गए। और घसीटने से उसके हाथ-पैर छिल गए।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में लिया और स्थिति को काबू में किया। थाना प्रभारी विपिन पाल ने बताया कि पीड़िता दिव्यांग और मुखबधिर है। इसलिए उसका बयान दर्ज कराने के लिए विशेष विशेषज्ञ को बुलाया गया है। ताकि उसकी बात सही तरीके से समझी जा सके।
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है।

07 Jan 2026 04:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज में दिव्यांग नाबालिग से रेप की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को घर से घसीटकर थाने पहुंचाया

