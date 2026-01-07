प्रयागराज में दिव्यांग नाबालिग से रेप की कोशिश, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को घर से घसीटकर थाने पहुंचाया

यह मामला प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके का है। आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले 25 वर्षीय मनीष जायसवाल ने पास में रहने वाली दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की न सुन सकती है। और न बोल सकती है। वह कमर के नीचे से दिव्यांग भी है। उसका परिवार सब्जी बेचकर घर चलाता है।

परिजनों के मुताबिक, घटना रात करीब 9:30 बजे की है। लड़की घर के बाहर निकली थी। उसी समय आरोपी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और पास के एक गेस्ट हाउस के पीछे ले गया। वहां उसने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसी दौरान लड़की घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता हुई। और वे उसकी तलाश में निकल पड़े।