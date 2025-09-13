तीन साल से लापता वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, 1 महीने में ढूंढ़कर लाओ

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता M.C. चतुर्वेदी, AGA पारितोष मालवीय और ऋषि चड्ढा ने अदालत को बताया कि ACP(क्राइम) के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) मामले की जांच कर रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वकील जय शंकर उपाध्याय, जो प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अंतर्गत पोंघाट का पुल इलाके के निवासी थे, 3 सितंबर 2022 को लापता हो गए थे। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इसे बदलकर अब अपहरण की धारा में परिवर्तित कर दिया गया। मामले की जांच अब भी जारी है।