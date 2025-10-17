Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

मां अन्नपूर्णेश्वरी को अंबानी परिवार ने दिया खास तोहफा, भेजे साड़ी-गहनों और जानें क्या-क्या

अंबानी परिवार ने मां अन्नपूर्णेश्वरी को खास श्रृंगार सामग्री भेजी है। यह सामग्री धनतेरस के दिन मां को अर्पित की जाएगी।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 17, 2025

मां अन्नपूर्णेश्वरी को अंबानी परिवार का खास तोहफा

मां अन्नपूर्णेश्वरी को अंबानी परिवार का खास तोहफा

काशी में मां अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन धनतेरस से शुरू होंगे। मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस बीच अंबानी परिवार ने मां अन्नपूर्णेश्वरी को खास श्रृंगार सामग्री भेजी है। यह सामग्री धनतेरस के दिन मां को अर्पित की जाएगी।

अंबानी परिवार ने दिया खास तोहफा

अंबानी परिवार की ओर से भेजे गए उपहार में एक खूबसूरत साड़ी, आभूषण और दीपावली ग्रीटिंग शामिल है। इस गिफ्ट पर मुकेश अंबानी, उनके दोनों बेटे, बहुएं और बच्चों के नाम लिखे हुए हैं।

18 अक्टूबर को भक्तों के लिए खोला जाएगा मंदिर का कपाट

हर साल की तरह इस बार भी मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन पांच दिनों तक होंगे। 17 अक्टूबर से श्रद्धालु मंदिर में कतार लगाना शुरू कर देंगे। 18 अक्टूबर को कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे, जिससे श्रद्धालु मां के स्वर्णमयी विग्रह के दर्शन कर सकेंगे। 22 अक्टूबर को शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट अगले वर्ष के लिए बंद कर दिए जाएंगे। काशी में यह आयोजन हर साल धनतेरस और दीपावली के अवसर पर भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है।

17 Oct 2025 05:38 pm

