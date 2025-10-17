मां अन्नपूर्णेश्वरी को अंबानी परिवार ने दिया खास तोहफा, भेजे साड़ी-गहनों और जानें क्या-क्या

हर साल की तरह इस बार भी मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन पांच दिनों तक होंगे। 17 अक्टूबर से श्रद्धालु मंदिर में कतार लगाना शुरू कर देंगे। 18 अक्टूबर को कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे, जिससे श्रद्धालु मां के स्वर्णमयी विग्रह के दर्शन कर सकेंगे। 22 अक्टूबर को शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट अगले वर्ष के लिए बंद कर दिए जाएंगे। काशी में यह आयोजन हर साल धनतेरस और दीपावली के अवसर पर भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है।