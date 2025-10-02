“जो हो गया सो हो गया, अब मेरी जान…..”अतीक अहमद के बेटे अली की सीएम से गुहार

अली अहमद
माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, अब झांसी जेल भेज दिया गया है। बुधवार तड़के उसे कड़ी सुरक्षा में करीब 450 किलोमीटर दूर झांसी जिला जेल शिफ्ट किया गया। रास्ते में उसे पानी तक नहीं दिया गया। झांसी पहुंचने पर अली ने पत्रकारों से कहा कि अब उसे और न सताया जाए। उसने सीएम योगी से गुहार लगाई कि “जो हो गया सो हो गया, अब मुझे बख्श दिया जाए।” अली ने आरोप लगाया कि जेल में उसे यातनाएं दी जा रही हैं।
दरअसल, अली को दूसरी जेल भेजने की तैयारी पिछले चार महीनों से चल रही थी। डीआईजी जेल के निरीक्षण में उसकी बैरक से नकदी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। लंबे विचार-विमर्श के बाद उसे झांसी जेल में रखने का आदेश हुआ और बुधवार सुबह तुरंत वहां शिफ्ट कर दिया गया। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद से अली को भी अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।
झांसी में 13 अप्रैल 2023 को एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी शूटर गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों पर पाँच-पाँच लाख रुपये का इनाम था। अब अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल से शिफ्ट होकर बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे झांसी जेल पहुंचा। बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे।
अली ने पत्रकारों से कहा कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। उसने सीएम योगी से अपील की “मुख्यमंत्री जी, अब और मत सताइए। जो हो गया सो हो गया। मुझे बचा लीजिए, मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है।”अली का कहना है कि वह दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे झूठे मुकदमों में फँसाकर जेल भेज दिया गया। उसके मुताबिक जेल में रहते हुए उस पर आठ नए केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि नैनी जेल में उसे अकेला रखा जाता था, किसी से बात करने तक नहीं दिया जाता था। अब उसे 400-500 किलोमीटर दूर झांसी लाकर और परेशान किया जा रहा है। रास्ते में उसे पानी तक नहीं पीने दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग