“जो हो गया सो हो गया, अब मेरी जान…..”अतीक अहमद के बेटे अली की सीएम से गुहार

अली ने पत्रकारों से कहा कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। उसने सीएम योगी से अपील की “मुख्यमंत्री जी, अब और मत सताइए। जो हो गया सो हो गया। मुझे बचा लीजिए, मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है।”अली का कहना है कि वह दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे झूठे मुकदमों में फँसाकर जेल भेज दिया गया। उसके मुताबिक जेल में रहते हुए उस पर आठ नए केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि नैनी जेल में उसे अकेला रखा जाता था, किसी से बात करने तक नहीं दिया जाता था। अब उसे 400-500 किलोमीटर दूर झांसी लाकर और परेशान किया जा रहा है। रास्ते में उसे पानी तक नहीं पीने दिया गया।