माघ मेले का पहला स्नान, अबतक 9 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डूबकी, दो फर्जी बाबा पकड़े गए

Magh Mela 2026 Live Update: प्रयागराज के संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था ने अपना डेरा जमा लिया है। माघ मेला 2026 में कल्पवास की शुरुआत आज हो चुकी है। इसके लिए लाखों श्रद्धालु दूर-दराज के इलाकों से संगम तट पर पहुंच चुके हैं। ये कल्पवासी व्रत, तप, साधना और संयम का संकल्प लेकर आए हैं। पूरे इलाके में तंबुओं की नगरी बस गई है। संगम के हर घाट पर स्नान का सिलसिला चल रहा है। कल्पवासी भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। ये कल्पवासी पूरे माघ मास में संगम तट पर रहकर कठोर व्रत रखते हैं । दिन में एक बार सात्विक भोजन, जमीन पर सोना और रोज स्नान। मान्यता है कि ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं मेले में दो फर्जी बाब भी पकड़े गए हैं।