माघ मेला 2026 में 2 करोड़ की विशेष नाव, जमीन और पानी दोनों पर चलेगी श्रद्धालुओं के लिए

Magh Mela 2026 2 Crore Boat: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 में इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अनोखी आकर्षक सुविधा शामिल की जा रही है। मेला क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ रुपये की नाव को जनता के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो विशेष तकनीक से जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। इस नाव को देखने के लिए हजारों लोग माघ मेला में इकट्ठा होने की उम्मीद है। माघ मेला, जो प्रयागराज में प्रतिवर्ष लगता है, हिन्दू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह मेला संगम तट पर आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस मेला में शामिल होते हैं। इस बार मेला आयोजकों ने नाव को एक प्रमुख आकर्षण के रूप में पेश किया है, जो तकनीकी और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत अनूठी है।