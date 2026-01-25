अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी: बोले- सर्टिफिकेट मांगना सनातन धर्म का अपमान

अविमूक्तेश्वरानंद और उनके काफिले में शामिल संतों के साथ अभद्रता की गई और उनकी चोटी पकड़ कर खींची गई। विरोध में अविमूक्तेश्वरानंद धरने में बैठ गए, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कौन है? इसका निर्णय ना तो प्रशासन करेगा और ना ही यूपी के मुख्यमंत्री या देश का राष्ट्रपति तय करेंगे। कोई अधिकारी उनसे शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगता है तो यह सनातन धर्म का अपमान है। मेला प्रशासन से मिले नोटिस पर अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज के वकीलों ने जवाब दिया है। इसके साथ कानूनी कार्रवाई करने की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक अभद्रता करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यह धरना प्रदर्शन बिना खाए पिए चल रहा है।