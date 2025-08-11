बाढ़ के बाद बड़े हनुमान मंदिर का कपाट खुला, भक्तों के लिए खुले दर्शन-पूजन के द्वार

गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद त्रिवेणी बांध के पास स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर का पट खुल गया है। अब भक्त मंदिर आकर हनुमान जी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकते हैं। सोमवार सुबह मंदिर की सफाई की गई और उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक और सुंदर श्रृंगार किया गया। बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी ने विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा की और आरती उतारी। इसके बाद श्रद्धालु भी हनुमान जी के दर्शन करने लगे। खास बात यह है कि यह पहली बार हुआ है जब गंगा मइया ने एक साल में तीन बार बड़े हनुमान जी को महास्नान कराया है।