11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

बाढ़ के बाद बड़े हनुमान मंदिर का कपाट खुला, भक्तों के लिए खुले दर्शन-पूजन के द्वार

गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद त्रिवेणी बांध के पास स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर का पट खुल गया है। अब भक्त मंदिर आकर हनुमान जी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकते हैं।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 11, 2025

प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा
प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा

गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद त्रिवेणी बांध के पास स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर का पट खुल गया है। अब भक्त मंदिर आकर हनुमान जी के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकते हैं। सोमवार सुबह मंदिर की सफाई की गई और उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक और सुंदर श्रृंगार किया गया। बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी ने विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा की और आरती उतारी। इसके बाद श्रद्धालु भी हनुमान जी के दर्शन करने लगे। खास बात यह है कि यह पहली बार हुआ है जब गंगा मइया ने एक साल में तीन बार बड़े हनुमान जी को महास्नान कराया है।

15 जुलाई को हुआ था पहला स्नान 

पहला महास्नान 15 जुलाई को हुआ था, जब गंगा जल मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद जलस्तर कम होने पर 17 जुलाई को मंदिर का पट खोल दिया गया था, लेकिन अगले दिन 18 जुलाई को फिर से हनुमान जी का महास्नान हुआ।

 24 जुलाई को कम हुआ था जलस्तर

फिर 24 जुलाई को जब जलस्तर फिर से कम हुआ, तब मंदिर का पट फिर से खुल गया और भक्तों ने पूजा-अर्चना शुरू कर दी। लेकिन नागपंचमी के दिन यानी 29 जुलाई को हनुमान जी ने एक बार फिर महास्नान किया, जिससे मंदिर का पट बंद कर दिया गया। हनुमान जी के जल में स्नान करने के दौरान उनकी चल प्रतिमा, जो कि मूल प्रतिमा की एक रूपरेखा है, को मंदिर के कारिडोर के बाहर एक कमरे में रखा गया था। इस दौरान चल प्रतिमा की पूजा-अर्चना की गई।

जलस्तर कम होने और बढ़ने के कारण बड़े हनुमान जी के दर्शन-पूजन में यह उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहां आते हैं और भगवान की कृपा पाने की कामना करते हैं। अब जब पट खुल चुका है, तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 09:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / बाढ़ के बाद बड़े हनुमान मंदिर का कपाट खुला, भक्तों के लिए खुले दर्शन-पूजन के द्वार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.