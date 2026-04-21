प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा, बनाया गया कंट्रोल रूम

Baba Bageshwar Dham Peethadheeshwar Pandit Dhirendra Krishna Shastri in Prayagraj: प्रयागराज में आज से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा होने जा रही है जो 23 अप्रैल तक चलेगी। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के लिए साधु संतों, वीवीआईपी, जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। हनुमंत कथा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। यमुना तट के किनारे 13000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पंडाल लगाया गया है। वीवीआईपी और श्रोताओं की भीड़ को देखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आठ प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। निगरानी के लिए 500 सीसी टीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा अरैल में आयोजित की जा रही है। इसके पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ‌