भाजपा नेता का मर्डर, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर लाश को फेंका, दोस्त ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर मार डाला

प्रयागराज के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या कर दी गई। 22 अगस्त को लापता हुए रणधीर की उसी रात हत्या कर दी गई थी। उनका शव 8 टुकड़ों में पूरामुफ्ती रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसे पुलिस ने अज्ञात मानकर 72 घंटे बाद डिस्पोज कर दिया था। इधर पुलिस की टीमें उन्हें चित्रकूट में तलाश करती रहीं। पुलिस ने गुरुवार को रणधीर यादव के दोस्त राम सिंह यादव को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को रणधीर के दोस्त राम सिंह यादव ने अपने चाचा उदय यादव और अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया।