Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

भाजपा नेता का मर्डर, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर लाश को फेंका, दोस्त ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर मार डाला

प्रयागराज में भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। दोस्त और उसके परिवार ने रची थी साजिश।

प्रयागराज

Aman Pandey

Aug 29, 2025

BJP leader murder

प्रयागराज के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की हत्या कर दी गई। 22 अगस्त को लापता हुए रणधीर की उसी रात हत्या कर दी गई थी। उनका शव 8 टुकड़ों में पूरामुफ्ती रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसे पुलिस ने अज्ञात मानकर 72 घंटे बाद डिस्पोज कर दिया था। इधर पुलिस की टीमें उन्हें चित्रकूट में तलाश करती रहीं। पुलिस ने गुरुवार को रणधीर यादव के दोस्त राम सिंह यादव को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को रणधीर के दोस्त राम सिंह यादव ने अपने चाचा उदय यादव और अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया।

22 अगस्त को हो गए थे लापता

प्रयागराज से पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर यादव मोहम्मदपुर हथिगंहा के रहने वाले थे। उनके पिता राम अभिलाष यादव सूबेदार रह चुके हैं। पत्नी बबली यादव वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। 22 अगस्त (शुक्रवार) की रात रणधीर यादव नवाबगंज बाजार में एक ढाबे पर देखे गए थे। उसके बाद से वह लापता हो गए थे। उनकी पत्नी और जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 25 अगस्त को परिवार ने राम सिंह यादव और उदय यादव के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसी दिन रणधीर यादव की स्कार्पियो कार चित्रकूट जिले के पहाड़ी इलाके में बरामद हुई थी।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

पुलिस ने जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए। गुरुवार को भगौतीपुर चौराहे से आरोपी राम सिंह यादवऔर उमरपुर नींवा से लीला यादव (आरोपी उदय यादव की सास) को गिरफ्तार कर लिया गया।

बदल लेने के लिए दोस्त ने रची साजिश

पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी राम सिंह ने बताया कि उसके चाचा उदय यादव और रणधीर यादव गहरे दोस्त थे। लेकिन रणधीर का उदय की पत्नी अंजलि यादव से नजदीकी संबंध था। इसी कारण से रिश्तों में खटास आ गई। अंजलि यादव की मौत 11 जुलाई को संदिग्ध हालात में हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए उदय ने रणधीर की हत्या की साजिश रची।

हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका

उदय ने राम सिंह यादव के अलावा भाई विजय यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव के साथ मिलकर 22 अगस्त की रात रणधीर की हत्या कर उसके शव को पूरामुफ्ती क्षेत्र में बमरौली स्टेशन के आउटर के समीप रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। स्कार्पियो को चित्रकूट में छोड़ दिया। हत्या की साजिश में उदय यादव की सास लीला यादव भी शामिल रहीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / भाजपा नेता का मर्डर, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर लाश को फेंका, दोस्त ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर मार डाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.