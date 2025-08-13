प्रयागराज टोल प्लाजा पर हंगामा, BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा, VIDEO वायरल

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर स्थित हंडिया टोल प्लाजा पर मंगलवार रात जमकर हंगामा हुआ। भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. विनोद बिंद के काफिले में शामिल कुछ समर्थकों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि सांसद के काफिले की एक गाड़ी पर टोल का बूम बैरियर अचानक गिर गया, जिससे नाराज होकर समर्थकों ने टोल कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।