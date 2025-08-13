Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज टोल प्लाजा पर हंगामा, BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा, VIDEO वायरल

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर हंडिया टोल प्लाजा पर भदोही से BJP सांसद डॉ. विनोद बिंद के समर्थकों ने टोलकर्मियों से मारपीट की। आरोप है कि काफिले की एक गाड़ी पर टोल बैरियर गिरने के बाद समर्थकों ने हंगामा कर कर्मचारियों को पीटा। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 13, 2025

BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा
BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर स्थित हंडिया टोल प्लाजा पर मंगलवार रात जमकर हंगामा हुआ। भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. विनोद बिंद के काफिले में शामिल कुछ समर्थकों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि सांसद के काफिले की एक गाड़ी पर टोल का बूम बैरियर अचानक गिर गया, जिससे नाराज होकर समर्थकों ने टोल कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार रात डॉ. विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा पार कर रहा था। इसी दौरान एक लग्जरी गाड़ी पर तकनीकी खराबी के कारण टोल का बैरियर गिर गया। बस फिर क्या था, काफिले में मौजूद कुछ समर्थकों ने गुस्से में आकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा कर लिया।

मारपीट में टोल के शिफ्ट इंचार्ज अमित कुमार सिंह, टोल कलेक्टर सूर्य प्रकाश बिंद और अन्य कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट के साथ-साथ गाली-गलौज भी की गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि सांसद समर्थकों ने अन्य लेन के बैरियर हटवाकर बिना टोल चुकाए सारे वाहनों को आगे निकाल दिया।

CCTV में कैद हुई घटना

पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। टोल प्रबंधन ने इस मामले में हंडिया थाने में लिखित शिकायत दी है। हंडिया थाना प्रभारी नितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि टोल कर्मचारियों की ओर से शिकायत मिली है। मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

13 Aug 2025 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज टोल प्लाजा पर हंगामा, BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा, VIDEO वायरल

