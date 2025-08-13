प्रयागराज टोल प्लाजा पर हंगामा, BJP सांसद के समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा, VIDEO वायरल

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर स्थित हंडिया टोल प्लाजा पर मंगलवार रात जमकर हंगामा हुआ। भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. विनोद बिंद के काफिले में शामिल कुछ समर्थकों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप है कि सांसद के काफिले की एक गाड़ी पर टोल का बूम बैरियर अचानक गिर गया, जिससे नाराज होकर समर्थकों ने टोल कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मंगलवार रात डॉ. विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा पार कर रहा था। इसी दौरान एक लग्जरी गाड़ी पर तकनीकी खराबी के कारण टोल का बैरियर गिर गया। बस फिर क्या था, काफिले में मौजूद कुछ समर्थकों ने गुस्से में आकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों से झगड़ा कर लिया।
मारपीट में टोल के शिफ्ट इंचार्ज अमित कुमार सिंह, टोल कलेक्टर सूर्य प्रकाश बिंद और अन्य कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट के साथ-साथ गाली-गलौज भी की गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि सांसद समर्थकों ने अन्य लेन के बैरियर हटवाकर बिना टोल चुकाए सारे वाहनों को आगे निकाल दिया।
पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। टोल प्रबंधन ने इस मामले में हंडिया थाने में लिखित शिकायत दी है। हंडिया थाना प्रभारी नितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि टोल कर्मचारियों की ओर से शिकायत मिली है। मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।