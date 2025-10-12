मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद ! मायावती पर साधा निशाना, गर्लफ्रेंड के आरोप पर दिया चौंकाने वाला जवाब!

कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मायावती जी ने जिस तरह योगी सरकार की तारीफ की है। उससे लगता है कि कोई न कोई राज छिपा हुआ है। आखिर वह किस बात से डरी हैं? जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तब सरकार की प्रशंसा समझ से परे है। जब उनसे महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “राजनीति में रहकर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा उस पर आरोप भी लगेंगे।