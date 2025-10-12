मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद ! मायावती पर साधा निशाना, गर्लफ्रेंड के आरोप पर दिया चौंकाने वाला जवाब!

फोटो सोर्स पत्रिका
प्रयागराज में रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भावुक नजर आए। कादिलपुर स्थित राजरानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के दौरान वे मंच पर बोलते-बोलते रो पड़े। उन्होंने कहा, “मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंसू पोंछे।
कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मायावती जी ने जिस तरह योगी सरकार की तारीफ की है। उससे लगता है कि कोई न कोई राज छिपा हुआ है। आखिर वह किस बात से डरी हैं? जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तब सरकार की प्रशंसा समझ से परे है। जब उनसे महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “राजनीति में रहकर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा उस पर आरोप भी लगेंगे।
चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में दलितों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, “रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। और अपराधी हंसते हुए कह रहे थे कि वे ‘बाबा के लोग’ हैं। इससे साफ है कि राज्य में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है।”
उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा, “वोट जाति के नाम पर नहीं दिए जा रहे। लेकिन लोगों को जाति बताकर मारा जरूर जा रहा है। देश में आज जाति पूछकर जान ली जा रही है।
चंद्रशेखर ने कहा, “दलित समाज दबने वाला नहीं है। पता नहीं कल कौन-सी लाठी या जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आज संघर्ष की जरूरत और बढ़ गई है।
CJI पर जूता फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “जूता सिर्फ CJI पर नहीं फेंका गया। बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज का अपमान किया गया है। यह घटना देश की खोखली व्यवस्था की पहचान है।
कादिलपुर के राजरानी गार्डन में आयोजित इस प्रबुद्धजन सम्मेलन को आजाद समाज पार्टी के 18वें मंडल सम्मेलन के रूप में भी देखा जा रहा है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल कुमार गौतम ने बताया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी यूपी में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है।
