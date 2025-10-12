Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद ! मायावती पर साधा निशाना, गर्लफ्रेंड के आरोप पर दिया चौंकाने वाला जवाब!

प्रयागराज में मंच पर अचानक भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद... आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले- "मेरे भाइयों की पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।" लेकिन आखिर किस बात ने तोड़ा आजाद का हौसला? मायावती का नाम लेते ही क्यों बदल गया लहजा?

2 min read

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Oct 12, 2025

Prayagraj

फोटो सोर्स पत्रिका

प्रयागराज में रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भावुक नजर आए। कादिलपुर स्थित राजरानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के दौरान वे मंच पर बोलते-बोलते रो पड़े। उन्होंने कहा, “मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंसू पोंछे।

कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मायावती जी ने जिस तरह योगी सरकार की तारीफ की है। उससे लगता है कि कोई न कोई राज छिपा हुआ है। आखिर वह किस बात से डरी हैं? जब दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तब सरकार की प्रशंसा समझ से परे है। जब उनसे महिला द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “राजनीति में रहकर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। जो जनता के बीच रहेगा उस पर आरोप भी लगेंगे।

यूपी सरकार में दलितों के जान की कोई कीमत नहीं रह गई

चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में दलितों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, “रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। और अपराधी हंसते हुए कह रहे थे कि वे ‘बाबा के लोग’ हैं। इससे साफ है कि राज्य में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है।”
उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा, “वोट जाति के नाम पर नहीं दिए जा रहे। लेकिन लोगों को जाति बताकर मारा जरूर जा रहा है। देश में आज जाति पूछकर जान ली जा रही है।

दलित समाज दबने वाला नहीं

चंद्रशेखर ने कहा, “दलित समाज दबने वाला नहीं है। पता नहीं कल कौन-सी लाठी या जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आज संघर्ष की जरूरत और बढ़ गई है।
CJI पर जूता फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “जूता सिर्फ CJI पर नहीं फेंका गया। बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज का अपमान किया गया है। यह घटना देश की खोखली व्यवस्था की पहचान है।

2027 के विधानसभा की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर

कादिलपुर के राजरानी गार्डन में आयोजित इस प्रबुद्धजन सम्मेलन को आजाद समाज पार्टी के 18वें मंडल सम्मेलन के रूप में भी देखा जा रहा है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अनिल कुमार गौतम ने बताया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी यूपी में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 05:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मंच पर भावुक हो गए चंद्रशेखर आजाद ! मायावती पर साधा निशाना, गर्लफ्रेंड के आरोप पर दिया चौंकाने वाला जवाब!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नदी में मिली पांच दिन से लापता नवविवाहिता की लाश, मचा हड़कंप

पांच दिन से लापता नवविवाहिता की लाश नदी में मिली
प्रयागराज

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

UPPSC PCS Exam Centre Changes
प्रयागराज

अतीक के बेटे को जेल ले जाने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड, जेल के बाहर कैमरे पर बोला था अली- योगी जी बचा लीजिए

प्रयागराज

Prayagraj News: बहनोई ने साले और साली को चाकू से गोदकर कर उतारा मौत के घाट, सास की हालत गंभीर

prayagraj
प्रयागराज

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

Public holiday In October
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.