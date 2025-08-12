रायबरेली की प्रतियोगी छात्रा प्रयागराज से लापता, मोबाइल बंद, ममेरे भाई व दंपती पर मामला दर्ज

प्रयागराज के हाशिमपुर क्षेत्र में रहने वाली एक प्रतियोगी छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। छात्रा के परिवार वालों ने उसकी हर संभव जगह तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब छात्रा नहीं मिली, तो उन्होंने जार्जटाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई और छात्रा के ममेरे भाई के साथ एक दंपती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। परिवार का कहना है कि तीनों ने मिलकर कुछ गलत साजिश की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रा ज्योति नाम की एक शादीशुदा महिला की दोस्त है और वह हाशिमपुर में किराये के कमरे में ज्योति के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद छात्रा को पता चला कि ज्योति का पति अंकित भी वहां आता-जाता है। 11 मई को छात्रा अपने मामा के घर प्रतापगढ़ जाने निकली थी, लेकिन शाम तक वहां नहीं पहुंची। मामा के परिवार ने छात्रा के घर फोन किया, तो बताया गया कि वह वहां भी नहीं आई है।
छात्रा का मोबाइल फोन भी बंद मिला। परिवार ने कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 12 मई को जार्जटाउन थाने में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो दिन पहले छात्रा के पिता ने पुलिस को दूसरी शिकायत भी दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अंकित पटेल की आपराधिक प्रवृत्ति है। वे संदेह जताते हैं कि अंकित, ज्योति और ममेरे भाई ने मिलकर यह घटना की है।
थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है और छात्रा के मोबाइल नंबर भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। जरूरत पड़ने पर सर्विलांस टीम की मदद भी ली जाएगी।