रायबरेली की प्रतियोगी छात्रा प्रयागराज से लापता, मोबाइल बंद, ममेरे भाई व दंपती पर मामला दर्ज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रा ज्योति नाम की एक शादीशुदा महिला की दोस्त है और वह हाशिमपुर में किराये के कमरे में ज्योति के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद छात्रा को पता चला कि ज्योति का पति अंकित भी वहां आता-जाता है। 11 मई को छात्रा अपने मामा के घर प्रतापगढ़ जाने निकली थी, लेकिन शाम तक वहां नहीं पहुंची। मामा के परिवार ने छात्रा के घर फोन किया, तो बताया गया कि वह वहां भी नहीं आई है।