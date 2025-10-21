प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक,
प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात आतिशबाजी के दौरान सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। इसी दौरान पास में खड़े ट्रकों तक पटाखों की एक चिंगारी पहुंची और देखते ही देखते आग ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग इतनी भीषण हो गई कि एक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया।
आसपास की बस्ती में लोगों के बीच दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आतिशबाज़ी के दौरान उड़ती चिंगारी पहले एक ट्रक पर गिरी, जिससे उसमें आग लगी और फिर आग दूसरे ट्रक तक फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद एक ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, तब तक दूसरा ट्रक पूरी तरह जल चुका था। गनीमत रही कि समय पर आग बुझा दी गई, जिससे आसपास की बस्तियों या अन्य वाहनों तक आग नहीं पहुंची।
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और ट्रकों को सड़क किनारे से हटवाया। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने दिवाली की खुशियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
