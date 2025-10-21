प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात आतिशबाजी के दौरान सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। इसी दौरान पास में खड़े ट्रकों तक पटाखों की एक चिंगारी पहुंची और देखते ही देखते आग ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग इतनी भीषण हो गई कि एक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया।