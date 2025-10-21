Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात आतिशबाजी के दौरान सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों में अचानक आग लग गई।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 21, 2025

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक

प्रयागराज में दिवाली की रात दो ट्रक जलकर खाक,

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिवाली की रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात आतिशबाजी के दौरान सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 11 बजे की है, जब लोग दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे। इसी दौरान पास में खड़े ट्रकों तक पटाखों की एक चिंगारी पहुंची और देखते ही देखते आग ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग इतनी भीषण हो गई कि एक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया।

लोगों में फैली दहशत

आसपास की बस्ती में लोगों के बीच दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आतिशबाज़ी के दौरान उड़ती चिंगारी पहले एक ट्रक पर गिरी, जिससे उसमें आग लगी और फिर आग दूसरे ट्रक तक फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद एक ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, तब तक दूसरा ट्रक पूरी तरह जल चुका था। गनीमत रही कि समय पर आग बुझा दी गई, जिससे आसपास की बस्तियों या अन्य वाहनों तक आग नहीं पहुंची।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और ट्रकों को सड़क किनारे से हटवाया। फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने दिवाली की खुशियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

