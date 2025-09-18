सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला और मासूम की गई जान, आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया

वाराणसी जिले में गुरुवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। एक हादसे में बस की टक्कर से घायल मासूम बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा हादसा ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत के साथ हुआ। दोनों घटनाओं में चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
रोहनिया थाना क्षेत्र के नकाइन गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास गुरुवार सुबह यह हादसा हुआ। सीमेंट लदा ट्रक बाइक को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार चमेला देवी (75 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनका नाती संतोष कुमार और उसकी बेटी सृष्टि घायल हो गए।
हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने दफ्फलपुर–पहाड़ी मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दिन में बड़ी संख्या में ट्रक गांव के लिंक मार्गों से तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। मौके पर एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और पुलिस बल ने पहुंचकर लोगों को समझाया और दोपहर तक जाम खत्म कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के पनिहरी गांव में मंगलवार को हुए हादसे में ढाई साल का मासूम अभय गंभीर रूप से घायल हो गया था। बुधवार तड़के इलाज के दौरान बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे में उसका भाई विकास और बहन साधना भी घायल हुए थे।