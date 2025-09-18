सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला और मासूम की गई जान, आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया

हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने दफ्फलपुर–पहाड़ी मार्ग को करीब दो घंटे तक जाम कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दिन में बड़ी संख्या में ट्रक गांव के लिंक मार्गों से तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। मौके पर एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और पुलिस बल ने पहुंचकर लोगों को समझाया और दोपहर तक जाम खत्म कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।