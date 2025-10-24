नैनी में बड़ा हादसा, कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, दो नाती हुए घायल

दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गीता देवी की मौत हो गई। दोनों नातियों यश और शुभम का इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।