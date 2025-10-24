Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

नैनी में बड़ा हादसा, कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, दो नाती हुए घायल

प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव की एक कच्ची दीवार अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 60 वर्षीय गीता देवी की मौत हो गई।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 24, 2025

नैनी में रात में सोते समय हुआ हादसा

प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव की एक कच्ची दीवार अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 60 वर्षीय गीता देवी की मौत हो गई, जबकि उनके दो नाती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तीनों कमरे में सो रहे थे।

इलाज के दौरान हुई मौत

दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गीता देवी की मौत हो गई। दोनों नातियों यश और शुभम का इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

परिवार का लोग रो-रोकर बेहाल

घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गीता देवी की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं परिवार के लोग रो-रोकर बेहाल हैं।

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

