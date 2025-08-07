रामनगर में सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक धमाका, आग लगने से स्कूटी खाक

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूटी में आग लगी हो। इसके पीछे इलेक्ट्रिक फॉल्ट, पेट्रोल लीक या स्कूटी की खराब क्वॉलिटी जैसे कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में सभी स्कूटी चालकों को समय-समय पर अपने वाहन की जांच कराते रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि नंदिनी को कोई चोट नहीं आई।यह हादसा एक बड़ी सीख है कि स्कूटी या किसी भी वाहन को चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। अगर स्कूटी से कोई अजीब आवाज आए या उसमें कोई दिक्कत लगे, तो उसे तुरंत दिखाना चाहिए।