रामनगर में सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक धमाका, आग लगने से स्कूटी खाक

रामनगर की रहने वाली नंदिनी कुमारी अपनी स्कूटी से एक दोस्त से मिलने जा रही थीं। जैसे ही वह रोमा अपार्टमेंट के पास वाली गली से गुजर रही थीं, तभी स्कूटी के पिछले हिस्से में अचानक जोरदार आवाज के साथ कुछ फट गया और देखते ही देखते स्कूटी में आग लग गई। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि लोगों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला।
आग लगते ही गली में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों और खुद नंदिनी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ किया नहीं जा सका। कुछ ही सेकंड में पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। नंदिनी ने यह स्कूटी सिर्फ 15 दिन पहले चौकाघाट के बाइक बाजार से खरीदी थी, जिसकी कीमत 55 हजार रुपये थी। वह बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में संविदा पर काम करती हैं। इस घटना से वह काफी दुखी हैं, क्योंकि यह स्कूटी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूटी में आग लगी हो। इसके पीछे इलेक्ट्रिक फॉल्ट, पेट्रोल लीक या स्कूटी की खराब क्वॉलिटी जैसे कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में सभी स्कूटी चालकों को समय-समय पर अपने वाहन की जांच कराते रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि नंदिनी को कोई चोट नहीं आई।यह हादसा एक बड़ी सीख है कि स्कूटी या किसी भी वाहन को चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। अगर स्कूटी से कोई अजीब आवाज आए या उसमें कोई दिक्कत लगे, तो उसे तुरंत दिखाना चाहिए।
इस तरह की घटनाएं न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह भी याद दिलाती हैं कि सुरक्षा के मामले में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है।