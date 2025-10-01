आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

टुंडला स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और उसे जीआरपी और आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आजाद ने बताया कि वह 2018 से 2020 तक सोनपुर में डीआरएम मनोज कुमार अग्रवाल के घर नौकर था। इसके बाद एक साल तक उसने बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया और 2021 में मार्केटिंग कंपनी में एजेंट बन गया।कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, इसलिए उसने रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का फर्जी आईकार्ड बनवाकर टीटीई की वर्दी पहन ली और अपने प्रोडक्ट बेचने लगा। टुंडला के जीआरपी थाना प्रभारी मंधीर सिंह ने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है।