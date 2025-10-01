Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

दिल्ली के आनंद विहार से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन में एक फर्जी टीटीई को पकड़ लिया गया। उसके पास से रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का जाली आईकार्ड भी मिला, जिसका वह अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 01, 2025

आनंद विहार-पटना ट्रेन में फर्जी टीटीई गिरफ्तार

आनंद विहार-पटना ट्रेन में फर्जी टीटीई गिरफ्तार

दिल्ली के आनंद विहार से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन में एक फर्जी टीटीई को पकड़ लिया गया। उसके पास से रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का जाली आईकार्ड भी मिला, जिसका वह अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पता चला कि आरोपी विजय कुमार आजाद, सोनपुर, सारण का रहने वाला है और एक मार्केटिंग कंपनी में एजेंट है। वह खुद को रेलवे के अधिकारी बताकर कंपनी के फूड सप्लीमेंट उत्पाद बेचता था। इस ट्रेन में स्लीपर कोच में टीटीई की वर्दी पहनकर बैठा था।

डिप्टी सीटीआई अभिनव पांडेय पर हुआ शक

डिप्टी सीटीआई अभिनव पांडेय को उस पर शक हुआ। पूछताछ में उसने खुद को टीटीई बताया और स्लीपर कोच का टिकट दिखाया। पहले वह धमकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब डिप्टी सीटीआई ने जीआरपी और आरपीएफ कंट्रोल को बुलाया, तो उसने अपनी पूरी सच्चाई बता दी।

आरोपी को जेल भेज दिया गया

टुंडला स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई और उसे जीआरपी और आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आजाद ने बताया कि वह 2018 से 2020 तक सोनपुर में डीआरएम मनोज कुमार अग्रवाल के घर नौकर था। इसके बाद एक साल तक उसने बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाया और 2021 में मार्केटिंग कंपनी में एजेंट बन गया।कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, इसलिए उसने रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का फर्जी आईकार्ड बनवाकर टीटीई की वर्दी पहन ली और अपने प्रोडक्ट बेचने लगा। टुंडला के जीआरपी थाना प्रभारी मंधीर सिंह ने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 08:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

TGT recruitment exam
प्रयागराज

प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट
प्रयागराज

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

ali ahmed transfer naini to jhansi jail cash seizure cctv incident
प्रयागराज

यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

प्रयागराज

संगम नगरी में खौफनाक वारदात, नशेड़ी पिता की मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हत्या, कमरा बंद करके फरार

पिता ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर मासूम को मार डाला
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.