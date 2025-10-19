54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना

इस दौरान मंदिर परिसर में गोस्वामी समाज ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यों में पारंपरिक सेवायतों की अनुमति ली जानी चाहिए थी। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आगे की जांच पारदर्शी तरीके से होगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगर खुदाई आगे बढ़ती है, तो मंदिर का यह बंद खजाना और क्या राज उजागर करेगा।