गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बसे 300 गांवों की चमकेगी किस्मत, विकास की नई राह से लोगों को मिलेगा बड़ा मुनाफा

Ganga expressway: प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच 42 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण क्षेत्र के 300 गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। यह एक्सप्रेस-वे सोरांव तहसील के जूड़ापुर दांदू गांव से एनएच-19 से जुड़ते हुए प्रतापगढ़ तक जाएगा और अपने साथ ही विकास की नई कहानी लिखेगा। जिसका लाभ किनारे पर बसे 300 गावों के हजारों लोगों को मिलेगा।