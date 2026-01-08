Magh Mela: महाकुंभ का वायरल दातुन बॉय माघ मेले में Thar Roxx से पहुंचा, बदली किस्मत की कहानी

एक साल में बदली किस्मत, कभी जेब में नहीं थे पांच रुपये, आज लाखों की गाड़ी का मालिक (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Magh Mela 2026 Viral Toothbrush Boy: महाकुंभ और माघ मेले की आस्था के साथ-साथ यहां हर साल कई ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं, जो मेहनत, संघर्ष और किस्मत के अद्भुत मेल को दर्शाती हैं। इस बार माघ मेले में एक ऐसा ही चेहरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे लोग अब ‘दातुन बॉय’ के नाम से पहचानने लगे हैं। कभी सड़क किनारे दातुन बेचकर जीवन यापन करने वाला यह युवक आज लाखों रुपये की थार रॉक्स गाड़ी से माघ मेले में दातुन बेचने पहुंचा है। उसकी कहानी न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बल्कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई है।
बताया जा रहा है कि महज एक साल पहले तक इस युवक की हालत बेहद साधारण थी। जेब में कई बार पांच रुपये भी नहीं होते थे, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर उसने अपनी किस्मत की तस्वीर ही बदल दी। महाकुंभ के दौरान दातुन बेचते हुए इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसकी बात करने की कला, आत्मविश्वास और रोचक अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। खास तौर पर उसकी एक “गर्लफ्रेंड वाली कहानी” ने महफिल लूट ली। जिस तरह से उसने मजाकिया अंदाज में अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई, लोग हंसते-हंसते भावुक भी हो गए। यही वीडियो उसकी पहचान बन गया और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
इस बार माघ मेले में जब लोगों ने देखा कि वही दातुन बॉय शानदार थार रॉक्स गाड़ी से उतरकर दातुन बेच रहा है, तो हर कोई हैरान रह गया। श्रद्धालु, दुकानदार और मेले में आए पर्यटक उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। कई लोग यह जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर एक साल में उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया। दातुन बॉय का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदलेगी। “मैं वही काम कर रहा हूं, जो पहले करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग मेरे काम को पहचानने लगे हैं,”-यह कहते हुए उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता है।
दातुन बॉय की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसने कभी अपने काम से शर्म महसूस नहीं की। दातुन बेचना उसके लिए केवल रोजगार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल था। जब लोग उसे हल्के में लेते थे, तब भी उसने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे कई कार्यक्रमों और आयोजनों में बुलाया गया। लोगों ने उसके वीडियो शेयर किए, फॉलोअर्स बढ़े और धीरे-धीरे उसे पहचान मिलने लगी। कुछ लोगों ने उसकी मार्केटिंग में भी मदद की। आज वह पहले से कहीं अधिक दातुन बेच रहा है और उसकी कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ है।
दातुन बॉय की सबसे खास बात उसकी बोलने की शैली और कहानी कहने का अंदाज है। उसकी गर्लफ्रेंड वाली कहानी भले ही मजाकिया हो, लेकिन उसी ने उसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। मेले में जब भी वह यह कहानी सुनाता है, वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और अंत में उससे दातुन खरीदना भी नहीं भूलते। यही अंदाज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज वह केवल दातुन नहीं बेचता, बल्कि अपनी कहानी भी बेचता है, जो लोगों को जोड़ती है।
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया किस तरह किसी आम इंसान की जिंदगी बदल सकता है, दातुन बॉय इसकी जीती-जागती मिसाल है। एक साधारण वीडियो ने उसे पहचान दिलाई, आत्मविश्वास बढ़ाया और आर्थिक स्थिति मजबूत की। हालांकि वह खुद मानता है कि सोशल मीडिया केवल एक माध्यम है, असली ताकत मेहनत और ईमानदारी में ही है। उसका कहना है, “अगर मैं मेहनत न करता, ईमानदारी से काम न करता, तो कोई वीडियो मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता था।”
माघ मेले में दातुन बॉय की कहानी खासकर युवाओं को प्रेरित कर रही है। आज जब कई युवा छोटे काम को करने में हिचकिचाते हैं, तब यह कहानी उन्हें सिखाती है कि संघर्ष से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, आत्मविश्वास और लगन के साथ किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। कई युवा उसके पास आकर उससे बात करते हैं, सलाह लेते हैं और अपने संघर्ष साझा करते हैं। वह सभी को यही संदेश देता है-“मेहनत करते रहो, किस्मत कभी भी पलट सकती है।”
इन दिनों माघ मेले में दातुन बॉय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दूर-दूर से उसे देखने और मिलने आ रहे हैं। उसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ नजर आती है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, तो कोई उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हो रहा है।
Magh Mela 2026