Magh Mela: महाकुंभ का वायरल दातुन बॉय माघ मेले में Thar Roxx से पहुंचा, बदली किस्मत की कहानी

बताया जा रहा है कि महज एक साल पहले तक इस युवक की हालत बेहद साधारण थी। जेब में कई बार पांच रुपये भी नहीं होते थे, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर उसने अपनी किस्मत की तस्वीर ही बदल दी। महाकुंभ के दौरान दातुन बेचते हुए इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसकी बात करने की कला, आत्मविश्वास और रोचक अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। खास तौर पर उसकी एक “गर्लफ्रेंड वाली कहानी” ने महफिल लूट ली। जिस तरह से उसने मजाकिया अंदाज में अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाई, लोग हंसते-हंसते भावुक भी हो गए। यही वीडियो उसकी पहचान बन गया और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।