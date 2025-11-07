कार्तिक पूर्णिमा की रात दिल दहला देने वाली वारदात, किशोरी की गला रेतकर हत्या

घटना स्थल पर पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो गई। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र, एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान और घूरपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने भी साक्ष्य इकट्ठा किए।घूरपुर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। डीसीपी यमुनानगर ने इस केस की जांच के लिए चार टीमें गठित की हैं। पुलिस को कई अहम सुराग और डॉग स्क्वायड से साक्ष्य मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्या का मामला सुलझ जाएगा।