कार्तिक पूर्णिमा की रात दिल दहला देने वाली वारदात, किशोरी की गला रेतकर हत्या

कार्तिक पूर्णिमा की रात दिल दहला देने वाली वारदात
प्रयागराज के घूरपुर थाना इलाके के कांटी गांव की डेरा खटिकान बस्ती में 15 साल की एक किशोरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह उसका शव घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में प्लॉट की दीवार के अंदर मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि यह हत्या कार्तिक पूर्णिमा की रात तंत्र-मंत्र से जुड़ी गतिविधियों के कारण हुई। मौके से तंत्र-मंत्र से जुड़े कई सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्या का खुलासा हो सकता है।
घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर की तीन बेटियों में यह इकलौती बेटी थी। रमेश सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका बड़ा बेटा मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है जबकि बाकी दो बेटे घर पर ही रहते हैं। परिजनों के अनुसार, किशोरी बृहस्पतिवार की सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक वापस न आने पर उसकी तलाश शुरू हुई। इस बीच उसका शव झाड़ियों में खून से लथपथ मिला। गर्दन पर धारदार हथियार के निशान भी थे।
घटना स्थल पर पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो गई। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र, एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान और घूरपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने भी साक्ष्य इकट्ठा किए।घूरपुर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। डीसीपी यमुनानगर ने इस केस की जांच के लिए चार टीमें गठित की हैं। पुलिस को कई अहम सुराग और डॉग स्क्वायड से साक्ष्य मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्या का मामला सुलझ जाएगा।
बृहस्पतिवार शाम शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में पता चला कि किशोरी सरिता की गर्दन पर वार किए गए थे और दांत वाले हथियार के निशान थे। आशंका है कि वारदात दतिया से की गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
