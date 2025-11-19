शादी से 20 दिन पहले गर्लफ्रेंड का कत्ल, इंस्टाग्राम पर 13 बार यूजरनेम बदला, फौजी ने प्रोफेशनल तरीके से मिटाए सबूत

छात्रा ने दीपक पर शादी तोड़कर उससे विवाह करने का दबाव बनाया। इसी विवाद को निपटाने के लिए दीपक ने 10 नवंबर को इंस्टाग्राम पर साक्षी को मैसेज भेजकर बालसन चौराहे पर मिलने बुलाया। CCTV फुटेज में दोनों वहीं से बाइक पर निकलते हुए दिखाई दिए। दीपक के अनुसार, साक्षी शादी के लिए जिद कर रही थी और वह बैग में सिंदूर तक लेकर आई थी। बहस बढ़ने पर वह उसे शहर से 15 किमी दूर एक बाग में ले गया, जहां उसक हत्या क दी। हत्या के बाद उसने फावड़ा एक नाले के पास छिपाया और घर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो।