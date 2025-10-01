प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

गोविंदपुर के अलकनंदा अपार्टमेंट में 2-बीएचके के 2 फ्लैट हैं। हर फ्लैट का साइज 103.40 वर्गमीटर और कीमत 64 लाख 38 हजार रुपये है। मौसम विहार योजना में 2-बीएचके शिशिर कैटेगरी के 35 फ्लैट हैं। हर फ्लैट का साइज 102.94 वर्गमीटर है और कीमत 52 लाख 90 हजार रुपये है। इसी योजना में ‘2-बीएचके हेमंत’ के 25 फ्लैट हैं, जिनका साइज 85.51 वर्गमीटर और कीमत 44 लाख 35 हजार रुपये