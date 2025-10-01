प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट
प्रयागराज शहर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस त्योहार पर अपना घर लेने का सपना पूरा हो सकता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अलग-अलग योजनाओं में खाली पड़े 611 फ्लैट और 72 प्लॉट लॉटरी के जरिए बेचने का फैसला किया है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2025 रखी गई है। पीडीए के सबसे ज्यादा 179 फ्लैट जागृति विहार आवास योजना, कालिंदीपुरम में खाली हैं। इन फ्लैट्स का साइज 54.30 वर्ग मीटर है और एक फ्लैट की अनुमानित कीमत 33 लाख 35 हजार रुपये तय की गई है। इनमें से 13 फ्लैट एमआईजी (कैटेगरी-2) फेज-2 के हैं और 166 फ्लैट एमआईजी (कैटेगरी-2) फेज-3 के हैं।
नैनी-1 की यमुना विहार आवास योजना में 152 फ्लैट खाली हैं। ये सभी 2-बीएचके (बी-3 और बी-4 टाइप) के हैं। हर फ्लैट का साइज 75.29 वर्गमीटर है और कीमत करीब 36 लाख 55 हजार रुपये तय की गई है। सबसे महंगे फ्लैट झूंसी के डिवाइन अपार्टमेंट में हैं। यहां 3-बीएचके के 4 फ्लैट हैं, जिनका साइज 170.66 वर्गमीटर है और कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये है।
गोविंदपुर के अलकनंदा अपार्टमेंट में 2-बीएचके के 2 फ्लैट हैं। हर फ्लैट का साइज 103.40 वर्गमीटर और कीमत 64 लाख 38 हजार रुपये है। मौसम विहार योजना में 2-बीएचके शिशिर कैटेगरी के 35 फ्लैट हैं। हर फ्लैट का साइज 102.94 वर्गमीटर है और कीमत 52 लाख 90 हजार रुपये है। इसी योजना में ‘2-बीएचके हेमंत’ के 25 फ्लैट हैं, जिनका साइज 85.51 वर्गमीटर और कीमत 44 लाख 35 हजार रुपये
