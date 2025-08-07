यूपी में 7 अगस्त को मॉनसून का रौद्र रूप, 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert On 7 August: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और इसका असर अब ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित 15 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।