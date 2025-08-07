7 अगस्त 2025,

गुरुवार

यूपी में 7 अगस्त को मॉनसून का रौद्र रूप, 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert On 7 August: मौसम विभाग ने 7 अगस्त के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित 15 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 07, 2025

24 घंटे बाद एक्टिव होगा नया सिस्टम

Heavy Rain Alert On 7 August: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और इसका असर अब ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित 15 से अधिक जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी और मध्य जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के अलावा बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल और बदायूं जैसे जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन सभी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

फ्लैश फ्लड का भी खतरा

मौसम विभाग ने बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ का हल्का से मध्यम स्तर का खतरा बताया है। इन इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निचले और जलभराव वाले इलाकों में लोग जाने से बचें, क्योंकि बारिश के दौरान जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है।

प्रशासन भी अलर्ट मोड में

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। एनडीआरएफ और स्थानीय बचाव टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

