यूपी में आसमानी आफत का कहर, बुंदेलखंड समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें मौसम विभाग की चेतावनी

मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिनभर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगी। चित्रकूट जिले में भी मौसम खराब रहेगा। यहां बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा में नमी अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत तक रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वे सावधानी बरतें और बारिश व बाढ़ के कारण पैदा होने वाली परेशानियों से बचाव के लिए सतर्क रहें।