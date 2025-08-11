11 अगस्त 2025,

सोमवार

प्रयागराज

यूपी में आसमानी आफत का कहर, बुंदेलखंड समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें मौसम विभाग की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने मंगलवार को कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 11, 2025

Alert of cloudy rain and strong wind in these districts of UP
24 घंटे बाद एक्टिव होगा नया सिस्टम

Heavy Rain Alert On 12 August: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने मंगलवार को कई जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। खासकर पूर्वी यूपी के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर और संत कबीर नगर जैसे इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली में बारिश कम होगी।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले काशी, मीरजापुर, चंदौली, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर और कानपुर देहात हैं। इन इलाकों में सतर्क रहने की जरूरत है।

मंगलवार को होगी झमाझम बारिश 

मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिनभर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा में नमी 70 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगी। चित्रकूट जिले में भी मौसम खराब रहेगा। यहां बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा में नमी अधिकतम 90 प्रतिशत और न्यूनतम 70 प्रतिशत तक रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वे सावधानी बरतें और बारिश व बाढ़ के कारण पैदा होने वाली परेशानियों से बचाव के लिए सतर्क रहें।

11 Aug 2025 10:40 pm

11 Aug 2025 10:19 pm

