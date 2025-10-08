मानसून की विदाई से पहले विकराल रूप दिखाएगा मानसून, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश में अब मानसून की विदाई से पहले अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो से तीन दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून की वापसी हो सकती है। लेकिन जाने से पहले मानसून एक बार फिर जमकर बरस रहा है। विभाग ने यूपी के करीब 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में आज ओले गिर सकते हैं। वहीं, 26 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, सोनभद्र, मिर्जापुर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ,बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, हरदोई, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिले शामिल हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल झांसी और शाहजहांपुर से होकर पूर्वी यूपी की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मंगलवार को पश्चिमी यूपी और एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हुई। नोएडा में भी शाम के समय तेज बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक धीमा पड़ गया और कई जगह जाम लग गया। इस बारिश से शहर का तापमान गिरा और मौसम सुहाना हो गया।
