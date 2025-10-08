मानसून की विदाई से पहले विकराल रूप दिखाएगा मानसून, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल झांसी और शाहजहांपुर से होकर पूर्वी यूपी की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। मंगलवार को पश्चिमी यूपी और एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हुई। नोएडा में भी शाम के समय तेज बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक धीमा पड़ गया और कई जगह जाम लग गया। इस बारिश से शहर का तापमान गिरा और मौसम सुहाना हो गया।