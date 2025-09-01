प्रयागराज में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर रेस्टोरेंट से 50 हजार रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, मामला दर्ज

प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में शनिवार शाम एक शख्स फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर रेस्टोरेंट पर पहुंचा और दुकानदार से 50 हजार रुपये की मांग करने लगा। यह घटना लेग्स इट एंड फूड कोर्ट में हुई।
दुकानदार अभिषेक केसरवानी के मुताबिक, आरोपी ने अपना नाम हिमांशु के सरवानी उर्फ अनूप बताया और खुद को सिविल लाइंस जोन का फूड इंस्पेक्टर कहा। उसने रेस्टोरेंट में जांच का बहाना बनाकर कई खामियां गिनाई और पैसे की मांग शुरू कर दी। शक होने पर अभिषेक ने एफसीसीआई के मंडल इंस्पेक्टर संजय सिंह से संपर्क किया। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी है। इसके पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुआ। जब आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
सिविल लाइंस पुलिस ने फर्जी फूड इंस्पेक्टर हिमांशु केसरवानी उर्फ अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव ने बताया कि आरोपी का चालान कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। यह घटना दुकानदारों के लिए चेतावनी भी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की जाने वाली अचानक जांच पर ध्यान दें और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही किसी भुगतान या कार्रवाई में शामिल हों।