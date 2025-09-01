प्रयागराज में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर रेस्टोरेंट से 50 हजार रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, मामला दर्ज

दुकानदार अभिषेक केसरवानी के मुताबिक, आरोपी ने अपना नाम हिमांशु के सरवानी उर्फ अनूप बताया और खुद को सिविल लाइंस जोन का फूड इंस्पेक्टर कहा। उसने रेस्टोरेंट में जांच का बहाना बनाकर कई खामियां गिनाई और पैसे की मांग शुरू कर दी। शक होने पर अभिषेक ने एफसीसीआई के मंडल इंस्पेक्टर संजय सिंह से संपर्क किया। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी है। इसके पास से फर्जी पहचान पत्र भी बरामद हुआ। जब आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।