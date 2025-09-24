नौकरी के झांसे में फंसाकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 15 गिरफ्तार

नौकरी का झांसा देकर लोगों को बुलाने वाले आरोपियों के बारे में पुलिस ने बताया कि वे कहते थे, “तुम लोग भी आओ, नौकरी मिल जाएगी।” इसके बाद और भी लोग वहां पहुंच जाते थे, जिन्हें भी बंधक बना लिया जाता था। कुछ समय बाद उन्हें यह कहकर छोड़ दिया जाता था कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। मौके पर पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी अन्य पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है।