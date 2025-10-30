जौनपुर में धर्मांतरण का खुलासा, महिला समेत चार गिरफ्तार, बाइबिल और धार्मिक सामग्री मिली

Jaunpur Police Bust Illegal Conversion Racket
जौनपुर में धर्मांतरण कराने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केराकत थाना पुलिस ने चंगाई सभा (प्रार्थना बैठक) के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला के घर पर छापा मारकर बाइबिल की कई किताबें और चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोतवाली क्षेत्र के सरकी गांव में ऑनलाइन माध्यम से एक सभा चलाई जा रही थी, जहां गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच और प्रलोभन दिया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और चार लोगों — गीता देवी, उनकी बेटी रेखा, सोनू और विजय को गिरफ्तार कर लिया।
शिकायतकर्ता लखई राम ने पुलिस को बताया कि ये लोग कई सालों से गांव में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को यह कहकर धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे कि ईसाई धर्म अपनाने पर दवा-पानी का खर्च, नौकरी और सुंदर लड़की से शादी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा अपने घर में ईसाई प्रार्थना सभा करके हिंदू देवताओं के खिलाफ अपशब्द भी कहलवाए जाते थे।
