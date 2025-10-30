जौनपुर में धर्मांतरण का खुलासा, महिला समेत चार गिरफ्तार, बाइबिल और धार्मिक सामग्री मिली

शिकायतकर्ता लखई राम ने पुलिस को बताया कि ये लोग कई सालों से गांव में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को यह कहकर धर्म बदलने के लिए उकसा रहे थे कि ईसाई धर्म अपनाने पर दवा-पानी का खर्च, नौकरी और सुंदर लड़की से शादी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा अपने घर में ईसाई प्रार्थना सभा करके हिंदू देवताओं के खिलाफ अपशब्द भी कहलवाए जाते थे।