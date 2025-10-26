ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, 3 लोगों की हुई मौत, मचा हाहाकार

जौनपुर के हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में आलोक निवासी ग्राम पालीपट्टी, फूला देवी निवासी ग्राम जयनपुर और गुड़िया वर्मा निवासी ग्राम पाली शामिल हैं। सभी मृतक अंबेडकर नगर के निवासी थे। घायलों में अभिराट, मंजू वर्मा और सुभाष वर्माहैं। गंभीर रूप से घायल अभिराट को इलाज के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य दो महिलाएं भदोही के निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो बहुत तेज चल रही थी और चालक वाहन संभाल पाता, इससे पहले ही यह ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।