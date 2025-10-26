ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, 3 लोगों की हुई मौत, मचा हाहाकार

सड़क हादसा (फाइल फोटो)
जौनपुर के रामपुर इलाके में यादव नगर तिराहे के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोग घायल हुए, जिनमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी तीन घायल हैं, जिनमें एक को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया और दो लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं।
मरने वालों में एक दंपती भी शामिल है। घायल तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, अंबेडकरनगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के पालीपट्टी गांव का एक परिवार मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में मां के दर्शन करने गया था। लौटते समय जौनपुर के यादव नगर तिराहे के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई।
जौनपुर के हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में आलोक निवासी ग्राम पालीपट्टी, फूला देवी निवासी ग्राम जयनपुर और गुड़िया वर्मा निवासी ग्राम पाली शामिल हैं। सभी मृतक अंबेडकर नगर के निवासी थे। घायलों में अभिराट, मंजू वर्मा और सुभाष वर्माहैं। गंभीर रूप से घायल अभिराट को इलाज के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य दो महिलाएं भदोही के निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो बहुत तेज चल रही थी और चालक वाहन संभाल पाता, इससे पहले ही यह ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
