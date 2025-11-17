प्यार, छल और धोखा: फौजी प्रेमी ने की थी 11 वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका की हत्या, शव के साथ गाड़ा था सिंदूर की डिब्बी

पुलिस ने छात्रा के स्कूल बैग में मिली किताब में लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी तक पहुंचने में सफलता पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी पटियाला में बोफोर्स यूनिट में पायलट के रूप में तैनात है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।