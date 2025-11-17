Patrika LogoSwitch to English

प्यार, छल और धोखा: फौजी प्रेमी ने की थी 11 वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका की हत्या, शव के साथ गाड़ा था सिंदूर की डिब्बी

थरवई थाना क्षेत्र में वीरान बगीचे में दफन मिली ग्यारहवीं की छात्रा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि छात्रा के फौजी प्रेमी ने ही की थी।

3 min read
Abhishek Singh

Nov 17, 2025

प्रयागराज

image

Abhishek Singh

Nov 17, 2025

Prayagraj News: प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र में वीरान बगीचे में दफन मिली ग्यारहवीं की छात्रा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि छात्रा के फौजी प्रेमी ने ही की थी। सेना में नायक पद पर तैनात आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, छात्रा कैंट इलाके में अपने फूफा के यहां रहती थी और आरोपी फौजी से उसका लंबे समय से प्रेम संबंध था। छात्रा लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जबकि इसी बीच आरोपी की शादी कहीं और तय हो गई थी। शादी टूटने के डर से उसने छात्रा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

इसी योजना के तहत दीपक ने छात्रा को थरवई के लखरावां गांव के एक सूनसान बगीचे में बुलाया, जहां उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को वहीं मिट्टी में दबा दिया और मौके से फरार हो गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि जब शव बरामद होने पर भीड़ जुटी थी, तब आरोपी दीपक भी उस भीड़ में मौजूद था, ताकि शक उसके ऊपर न आए।

पुलिस ने छात्रा के स्कूल बैग में मिली किताब में लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई और आरोपी तक पहुंचने में सफलता पाई। बताया जा रहा है कि आरोपी पटियाला में बोफोर्स यूनिट में पायलट के रूप में तैनात है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्कूल के निकली थी मृतक


आपको बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सैन्यकर्मी की भतीजी 10 नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे कटरा स्थित सरकारी कॉलेज के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की और बाद में कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

शनिवार को सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद पुलिस ने सैन्यकर्मी से संपर्क किया। रविवार को मोर्चरी पर पहुंचकर परिवार ने शव की शिनाख्त की। पांच दिन पुराने शव को देखकर परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस को आशंका है कि छात्रा अपने किसी करीबी परिचित के बुलावे पर गई होगी। संभव है कि आरोपी उसे बाइक या स्कूटी से लेकर गया हो। दुष्कर्म की संभावना की जांच के लिए वेजाइनल स्वाब सुरक्षित कर लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी।

I Love U चैट से हुआ खुलासा

छात्रा के स्कूल बैग में किताबों के साथ एक शीशा और सिंदूर की डिब्बी मिली। मोबाइल में इंस्टाग्राम चैटिंग के दो मैसेज मिले—एक में “I Love You” और दूसरे में “जान” लिखा था। यह संभावना मजबूत हो रही है कि मामला प्रेम संबंधों से जुड़ा हो सकता है।

परिजनों और पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल जांची, जो एक युवक के नाम पर मिली। फोन के डायल लॉग में दो संदिग्ध नंबर पाए गए हैं। दोनों नंबर पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए हैं।

पुलिस को आशंका है कि छात्रा अपनी मर्जी से घटनास्थल पर पहुंची हो, लेकिन उसे मारकर दफन करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। सूत्र बताते हैं कि पुलिस आरोपी तक लगभग पहुंच चुकी है।

गुमशुदगी दर्ज होने के बाद खोजबीन के दौरान पुलिस को थरवई क्षेत्र में कानपुर–वाराणसी हाईवे के पास छात्रा का स्कूल बैग मिला था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में बैग मिलने वाली जगह से करीब एक किलोमीटर दूर लखरावां गांव में जमीन में दबा हुआ शव शनिवार दोपहर मिला।

सैन्यकर्मी फूफा ने बताया कि छात्रा मूल रूप से सोरांव क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पिता मुंबई में वाहन चालक हैं। तीन बहनों में वह मझली और एक भाई भी है। बीमार पत्नी की देखभाल के चलते छात्रा पिछले तीन साल से फूफा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी।

पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सदर क्षेत्र के एक कैमरे में 10 नवंबर की सुबह 8:45 बजे छात्रा ई-रिक्शा से कटरा की ओर जाती दिखी। इसके बाद वह किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई।

