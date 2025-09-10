अनोखा सरेंडर… वकील बनकर कोर्ट पहुंचा भाजपा नेता का ‘कातिल’, समझे लव ट्रांयगल का पूरा मामला

डा. उदय यादव और रणधीर यादव की दोस्ती 10 साल से दोस्ती थी। डॉ. उदय यादव एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। उसके चचेरे भाई विजय की सिविल लाइन में मिठाई की दुकान थी। कुल मिलाकर कमाई लिमिटेड थी। लेकिन डा. उदय की पत्नी के शौक लग्जरी के टाइप शौक थे। धीरे-धीरे रणधीर यादव और डा. उदय यादव के बीच घर आना जाना होने लगा। एक दिन उदय के साथ रणधीर उदय के घर पहुंचा। अब एंट्री होती है अंजलि की। अंजलि ने देखा कि रणधीर यादव स्कार्पियो से चलता है। उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल के बारें में पता चला। रणधीर यादव के नेताजी वाले शौक थे। दो कारें हर समय घर पर खड़ी रहती थी। अंजलि को ऐसी ही लाइफ चाहिए थी।