प्रयागराज में माफिया अशरफ के करीबी की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

Prayagraj Murder: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के ड्राइवर मोहम्मद इरफान की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह चाय पी रहा था। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के बाद दहशत फैल गई। हमलावर नकाबपोश को सीने में गोली मारने के बाद नौ दो ग्यारह हो गए। गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। पुलिस के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में प्रयागराज पुलिस ने बताया कि घटना का निरीक्षण किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना करैली थाना क्षेत्र की है। ‌