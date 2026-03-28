‘टॉर्चर चैंबर’ में माफिया अतीक अहमद अपने दुश्मनों की उधेड़ता था चमड़ी, पूर्व DGP बृजलाल ने बताई खौफनाक कहानी

अतीक अहमद की अपराध की कहानी साल 1979 में शुरू हुई। महज 17 साल की उम्र में उसने मोहम्मद इस्लाम की हत्या कर दी। इससे वह जरायम की दुनिया में कदम रख चुका था। 1983 में उसने दूसरा मर्डर किया। फिर ठेकेदारी और रंगदारी का धंधा शुरू कर दिया। 1985 के आसपास अतीक को समझ आ गया कि अगर सत्ता का सहारा मिल जाए, तो पुलिस उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका गुरु चांद बाबा उर्फ शौकत इलाही था। जब गुरु ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो चेला अतीक ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। साल 1989 में अतीक ने अपने ही गुरु चांद बाबा की दिनदहाड़े हत्या कर दी। इस हत्या ने प्रयागराज में अतीक के नाम का खौफ फैला दिया। यहीं से उसके माफिया राज का परचम लहराने लगा।