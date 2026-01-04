Magh Mela Special: माघ मेले में नाविकों की मनमानी खत्म, संगम क्षेत्र में प्रति सवारी तय हुआ किराया, देखें लिस्ट

Magh Mela 2026 : प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर प्रशासन ने इस बार एक अहम और जनहित से जुड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ की तरह माघ मेले के दौरान अब संगम क्षेत्र में नाव चलाने वाले नाविक श्रद्धालुओं से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। श्रद्धालुओं की लगातार मिल रही शिकायतों और पूर्व वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी नाव चालकों के लिए एक विशेष अनुमति पत्र (पास) जारी किया है, जिसमें हर घाट के लिए किराया स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। प्रशासन के इस फैसले से जहां लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं नाविकों के बीच भी व्यवस्था को लेकर स्पष्टता आएगी। अब संगम क्षेत्र में नाव पर बैठने का न्यूनतम किराया 65 रुपये और अधिकतम 150 रुपये प्रति सवारी तय किया गया है।