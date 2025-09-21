प्रयागराज: गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग पूरा, नवंबर तक सर्विस रोड भी होगी चालू

बारिश की वजह से सर्विस रोड के निर्माण की रफ्तार कुछ धीमी हुई थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट तेजी से पूरा किया जा रहा है। डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर और अफसरों से कहा कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग देगा और शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। इस मौके पर कार्यदायी संस्था के प्रशासनिक अधिकारी अनिल पुनिया, यूपीडा के सहायक प्रबंधक नरेंद्र शुक्ला और अडानी ग्रुप से प्रदीप कुमार सिंह भी मौजूद रहे।