प्रयागराज: गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग पूरा, नवंबर तक सर्विस रोड भी होगी चालू

छह लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे को आठ लेन तक विस्तारित किया जा रहा है। इसके मुख्य मार्ग का काम पूरा हो चुका है और नवंबर तक सर्विस रोड व टोल प्लाजा भी तैयार हो जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर हर किलोमीटर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है।
शनिवार को डीएम ने प्रयागराज के ग्राम पंचायत जुड़ापुर दांदू में गंगा एक्सप्रेसवे के प्रारंभिक बिंदु पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पूरा एक्सप्रेसवे चार हिस्सों में बांटकर बनाया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज ग्रुप-चार का हिस्सा है। इस हिस्से की कुल लंबाई 156 किमी है, जिसमें से 15.200 किमी का हिस्सा प्रयागराज जिले में आता है।
अफसरों ने बताया कि मुख्य संरचना आठ लेन में बनाई गई है, जबकि एक्सप्रेसवे सामान्य रूप से छह लेन का है। मुख्य मार्ग का काम पूरा हो चुका है और सर्विस रोड व टोल प्लाजा का काम तेजी से चल रहा है, जिसे नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर पौधरोपण, डिस्प्ले बोर्ड, सड़क लाइट और सुरक्षा के लिए हर किलोमीटर पर कैमरे लगाए जा चुके हैं।
बारिश की वजह से सर्विस रोड के निर्माण की रफ्तार कुछ धीमी हुई थी, लेकिन अब प्रोजेक्ट तेजी से पूरा किया जा रहा है। डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर और अफसरों से कहा कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग देगा और शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। इस मौके पर कार्यदायी संस्था के प्रशासनिक अधिकारी अनिल पुनिया, यूपीडा के सहायक प्रबंधक नरेंद्र शुक्ला और अडानी ग्रुप से प्रदीप कुमार सिंह भी मौजूद रहे।